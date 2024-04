ಅಣ್ಣಂಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ನೀವು ಮಜಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ?; ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ದರ್ಶನ್ ಕಾಲೆಳೆದ ನೆಟ್ಟಿಗರು

ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟೀವ್ ಆಗಿರುವ ದರ್ಶನ್ ತೂಗ್ ದೀಪ್ ಪತ್ನಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಇದೀಗ ವೀಕೆಂಡ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುವ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ದರ್ಶನ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ದರ್ಶನ್ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ.



ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಡ್ರೆಸ್ ಧರಿಸಿ, ದೊಡ್ಡದಾದ ಗಾಗಲ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಎದುರಲ್ಲಿ ಬಕೆಟ್ ನಂತಹ ದೊಡ್ಡದಾದ ಕಪ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಮತ್ತು ದೈತ್ಯ ಗಾತ್ರ ಕ್ರೊಸೆಂಟನ್ನು (croissant)ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೋಸ್ ನೀಡಿದ್ದು How much coffee is tooo much coffee ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಫೋಟೋ ಎಲ್ಲೋ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ತೆಗೆಸಿ ಕೊಂಡಿರುವಂತಿದೆ.