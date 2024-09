ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್’ನಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಬಿಕಿನಿ ಧರಿಸಿ ಬಿಂದಾಸ್ ಪೋಸ್ ಕೊಟ್ಟ ಶಾನ್ವಿ ಶ್ರೀವಾತ್ಸವ್…

ತಾರಕ್, ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೀಸ್, ಅವನೇ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಬೆಡಗಿ ಶಾನ್ವಿ ಶ್ರೀವಾತ್ಸವ್ ಬಿಕಿನಿ ಧರಿಸಿ ಪೋಸ್ ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಇಂಟರ್ನೆಟಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.



ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಅನೇಕಾರು ಶಾನ್ವಿಯ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಫಿಗರ್ ನೋಡಿ, ಇದು ನನ್ನ ಡ್ರೀಮ್ ಬಾಡಿ, This girl is on fireeeeeeeee, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್, ಗಾರ್ಜಿಯಸ್, ಹಾಟ್, ಹೇ ಗರ್ಮಿ ಹಾಡು ನೆನಪಾಗುತ್ತಿದೆ, ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಬಾಡಿ ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಫೈರ್ ಇಮೋಜಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿ ಹೋಗಿದೆ.