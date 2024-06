ಹಳೆಯ ಮಧುರ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿದ ರಿಷಭ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪತ್ನಿ… ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಏನಂದ್ರು ಗೊತ್ತಾ?

ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ವುಡ್ ನ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ನಟರಾಗಿರುವ ರಿಷಭ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಪತ್ನಿ ಪ್ರಗತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡೀಯಾದಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.



ಇಬ್ಬರ ಜೋಡಿ ನೂರ್ಕಾಲ ಹೀಗೆ ಸುಖವಾಗಿ ಬಾಳಿ, ಮೇಡ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಅದರ್ (made for each other) , ಇಬ್ಬರ ಜೋಡಿ ತುಂಬಾನೆ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕನ್ನಡಿಗರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ ಜನರು ಸಹ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.