ನಿಮ್ಮವರ ಜೊತೆ ಜಗಳ ಮಾಡಿ ಮಾತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಮತ್ತೆ ಮಾತನಾಡಲು ಟಿಪ್ಸ್ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಜೊತೆ ಯಾವುದೋ ವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಜಗಳವಾಡಿ, ಮಾತು ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೀರಿ. ಈಗ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಟಿಪ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು.



SORRY ಕಾರ್ಡ್ (Sorry Card)

ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ?. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮವರ ಬಳಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಲು, ಹೊಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಚಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ. ಜಗಳವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು, ನೀವು ಸಂಗಾತಿಗೆ SORRY ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನೀಡಬಹುದು.