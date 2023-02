ಅವಳಲ್ಲಿ, ಇವನಿಲ್ಲಿ, ಆದರೂ ಪ್ರೀತಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ?

ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟನ್ಸ್ ರಿಲೇಶನ್ ಶಿಪ್ ನಲ್ಲಿರೋವಾಗ ಜಗಳ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಾ ನಿಮಗೂ ಅನಿಸ್ತಿದೆಯೇ? ಯಾಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ದೂರ ಇದ್ರೆ ಲವ್ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ವಾ? ಖಂಡಿತಾ ಆ ಯೋಚನೆ ತಪ್ಪು. ನಾವು ಮಾಡುವ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟನ್ಸ್ ರಿಲೇಶನ್’ಶಿಪ್ ನಲ್ಲೂ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ನೋಡೋಣ.

ಪರಸ್ಪರರ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ (understand the feelings) ಇಬ್ಬರು ವಿಭಿನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು. ಹೀಗಿರೋವಾಗ ಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಂಗಾತಿ ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಶಾಂತವಾಗುವವರೆಗೆ ನೀವು ಅವರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಶಾಂತಗೊಂಡ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಭಾಗವನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು.

ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ (know each other)

ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಜಗಳದ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಪರಸ್ಪರ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿರುವುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೋಪಗೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು, ಅವರು ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿ. ಅನೇಕ ಬಾರಿ, ಕರೆಗಳು / ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು ಜಗಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.