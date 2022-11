ನೀವು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಿರೋ ಹುಡುಗ ಒಳ್ಳೆವ್ನಾ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದೇಗೆ?

ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ವಾಕರ್ ಕೊಲೆಯಾದಾಗಿನಿಂದ, ಹುಡುಗಿಯರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಭಯ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಅಫ್ತಾಬ್ ನಂತೆ ಕೆಟ್ಟವರಾಗಿ ಇರಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ 6 ವಿಷಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಆತ ಉತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬಹುದು.



Image: Getty Images

ನೀವು ಯಾವತ್ತೂ ಅವರಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ: ಉತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೊತೆ ನೀವು ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆತ ಎಂದಿಗೂ ಆಪ್ಶನ್ ಆಗಿ (you are not an option) ಇಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅವನು ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ನಿಮ್ಮ ಆವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವನು, ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರ ನಂಬರ್ ವನ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೀರಿ.