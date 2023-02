ಸೆಕ್ಸ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವೇ ಸಖತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ

ಮದುವೆಯಾಗಿ ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕವೂ ಲೈಂಗಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಯಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೊದ್ರಿಂದ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ.

ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಮದುವೆಯಾದ (after marriage) ಬಳಿಕ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಜೀವನ ನಡೆಸಿ ಬೋರ್ ಹೊಡೆಯುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಲೈಂಗಿಕತೆಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಈ ರೀತಿ ನಡೆಯುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಮದುವೆಯಾದ ಬಳಿಕ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ನೀವು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾಗ, ಲೈಂಗಿಕತೆಯು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನೀರಸ, ಆಸಕ್ತಿಹೀನವಾಗಿ ತೋರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಸಾಲೆ ಮತ್ತು ಕಿಡಿಯನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿಡುವುದು ಎಲ್ಲಾ ದಂಪತಿಗಳು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಅಂಶ. ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ದಂಪತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಲೈಂಗಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ(sex life) ಸ್ಮಾರ್ಕ್ ಇರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾ ವಿವಾಹಿತ ದಂಪತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಲೈಂಗಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಸೆಕ್ಸ್ ಗೆ ಸಮಯವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ (fix time for sex) ನೀವು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕತೆಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಸಮಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತೋರಿದರೆ, ನೀವು ಸೆಕ್ಸ್ ಗೆ ಸಮಯ ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕು! ಇದು ವಿಚಿತ್ರ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಅನಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಲೈಂಗಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸರಿಹಾದಿಗೆ ತರಲು ನೆರವಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಸೆಕ್ಸ್ ಗೆ ಸಮಯವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದಾಗ, ಇತರ ವಿಷಯಗಳು ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಇದರ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತೀರಿ.

ಸೆಕ್ಸ್ ಹಿಂದೆ ಓಡಬೇಡಿ

ಯಾವಾಗಲೂ ಸೆಕ್ಸ್, ಸೆಕ್ಸ್ ಎಂದು ಸಂಗಾತಿಯ ಹಿಂದೆ ಬೀಳಬೇಡಿ (do not rush towards sex). ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಇದ್ದರೆ, ಸೆಕ್ಸ್ ಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಕಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ನೀವು ಅವರನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳುವ ಬದಲು ಅವರು ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಸೆಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಲು ಬಿಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸೆಕ್ಸ್ ಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರದೇ ಇರಬಹುದು. ನೀವು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರೆ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.