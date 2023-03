ರಂಜಾನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲಾ ಆಸೆ ಈಡೇರುತ್ತೆ…

ರಂಜಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಲದು, ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕವೂ ನೀವು ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನೂ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ರಂಜಾನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನೆಲ್ಲಾ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ.

ಬಡವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ (help poor people) ನಾವು ಬಡವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣ 12 ತಿಂಗಳುಗಳವರೆಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದರೂ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಂಜಾನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ಇಸ್ಲಾಂನಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಬಡವರನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಇಫ್ತಾರ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೀಡಿ.

ಹೆತ್ತವರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ (take care of your parents)

ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ರಂಜಾನ್ ನಲ್ಲಿ, ಅದರ ಪ್ರತಿಫಲವು ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಲು ಕಲಿಯಿರಿ. ನೀವು ಹೊರಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ಸಮಯ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಈ ರಂಜಾನ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕಳೆಯಿರಿ.