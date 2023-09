ಬುದ್ಧಿವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಲೇ ಬಾರದಂತೆ! ಚಾಣಕ್ಯ ಹೇಳೋ ತಪ್ಪು ಯಾವುದು ಅದು?

ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯನು ತನ್ನ ನೀತಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ. ಅವರ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ, ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು. ಚಾಣಕ್ಯನ ನೀತಿಗಳು ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ರಾಮಬಾಣ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಚಾಣಕ್ಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.



ಹಸಿವಿನಿಂದ ಬಳಲಬಾರದು

ಬುದ್ಧಿವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಎಂದಿಗೂ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಬಳಲಬಾರದು (Should not be hungry). ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯು ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿವಾರಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಹಸಿವು ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ, ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನವನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಇರಬಾರದು.