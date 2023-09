ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣರನ್ನ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್‌ ಎಂದು ಹಾಡಿ ಹೊಗಳತ್ತಿರುವ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ!

ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ (Rashmika Mandanna) ಮತ್ತು ವಿಜಯ್‌ ದೇವರಕೊಂಡ (Vijay Devarakonda) ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ರೂಮರ್‌ ಜೋಡಿಗಳು ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಭಾಷಣೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿಜಯ್‌ ಅವರು ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರನ್ನು ಡಾರ್ಲಿಂಗ್‌ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವುದು ಸಖತ್‌ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದೆ.

'ಥ್ಯಾಂಕ್ಯೂ @TheDeverakonda. You be the bestestestttttt!' ಎಂದು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ವಿಜಯ್‌ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.