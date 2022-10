ಸುಹಾನಾ ಖಾನ್ (Suhana Khan) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತನ್ನ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್‌ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಫೋಟೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ಭೂಮಿ ಪೆಡ್ನೇಕರ್ ಅವರ ದೀಪಾವಳಿ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಸುಹಾನಾಅವರು ಈ ಲುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಪಾರ್ಟಿಗಾಗಿ ಸುಹಾನಾ ಸುಂದರ ಮನೀಶ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ವಿನ್ಯಾಸದ ಸೀರೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ ಶನಿವಾರ, ಸುಹಾನಾ ಅವರು ಮನೀಶ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅವರನ್ನು ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ ಎರಡು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೃದಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಗಳ ಸೀರೆ ಲುಕ್‌ಗೆ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ (Shahrukh Khan) ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ

Shahrukh Khan commented on daughter Suhana saree have you worn it yourself

ಸುಹಾನಾ ಅವರ ಸೀರೆಯ ಲುಕ್‌ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ.ಮಗಳ ಪೋಟೋಗೆ ತಂದೆ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಸಹ ಕಾಮೆಂಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ

Suhana Khan

'ಅವರು ಬೆಳೆಯುವ ವೇಗವು ಸಮಯದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸುತ್ತದೆ ... ತುಂಬಾ ಸೊಗಸಾಗಿ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ (ನೀನೇ ಸೀರೆ ಉಟ್ಟಿದ್ದಾ? ),' ಎಂದು ತಮ್ಮ ಮಗಳ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್.

suhana khan

ಇದಕ್ಕೆ ಸುಹಾನಾ ಖಾನ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಲವ್ ಯೂ, ನೋ, ಗೌರಿ ಖಾನ್ ನನಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಸುಹಾನಾ ಸೀರೆ ಉಡಿಸಿದ್ದು ತಾಯಿ ಗೌರಿ ಎಂದು ತಂದೆಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುಹಾನಾ ಅವರ ತಾಯಿ ಗೌರಿ ಖಾನ್ ಕೂಡ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ 'Sarees are so timeless' ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ



ಶನಯಾ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಅನನ್ಯಾ ಪಾಂಡೆ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದರು. ಶನಯಾ ಕಪೂರ್ ಅವರು ಸುಹಾನಾ ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ 'ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮಿಂದ ತೆಗೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ'ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. You're just too good to be true ಎಂದು ಅನನ್ಯಾ ಪಾಂಡೆ ಕಾಮೆಂಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Suhana Khan

ಭೂಮಿ ಪೆಡ್ನೇಕರ್ ಅವರ ದೀಪಾವಳಿ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನರ್ ಮಸಾಬಾ ಗುಪ್ತಾ ಅವರು ಸುಹಾನಾ ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗೆ ' ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೀರಿ' ಎಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.