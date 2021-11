Atrangi Re song out: ಸಖತ್‌ ಆಗಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಸಾರಾ!

ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ (Akshay Kumar), ಸಾರಾ ಅಲಿ ಖಾನ್ (Sara Ali Khan) ಮತ್ತು ಧನುಷ್ (Dhanush) ಅಭಿನಯದ ಅತ್ರಾಂಗಿ ರೇ (Atrangi Re) ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೈಲರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಆನಂದ್ ಎಲ್ ರೈ (Anand L Rai) ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ಹಾಡು ಚಕ ಚಕ್... ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಸಾರಾ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ ಪೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಾಡನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ,'ಬಿಹಾರ ಕಿ ಛೋರಿ ಹಾಡು, ಈಗ ಪ್ರತಿ ಮದುವೆಯಲ್ಲೂ ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತದೆ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ' ಎಂದು ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಎ ಆರ್ ರೆಹಮಾನ್ ( AR Rahman) ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸಿರುವ ಈ ಹಾಡನ್ನು ಶ್ರೇಯಾ ಘೋಷಾಲ್ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಹೊರಬಿದ್ದ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ, ಸಾರಾ ಅಲಿ ಖಾನ್ ತನ್ನ ಸಿನಿಮಾದ ಪತಿ ಧನುಷ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಮದುವೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿರುವ ಫನ್‌ ಮೂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಗಂಡನ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದಿಂದ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುವ ದೇಶದ ಏಕ ಮಾತ್ರ ಹೆಂಡತಿ ನಾನು ಎಂದು ಈ ಹಾಡಿನ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಸಾರಾ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಅವರು ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಖತ್‌ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್‌ ಹಾಕಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಾರಾ ಅವರ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಷನ್‌ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಅವರು ನಿಯಾನ್ ಹಸಿರು ಸೀರೆ ಮತ್ತು ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಬ್ಲೌಸ್‌ ಧರಿಸಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಲುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

OTT ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಖರೀದಿಸಿದ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಚಿತ್ರ ಅತ್ರಾಂಗಿ ರೇ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಡಿಸ್ನಿ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಅತ್ರಾಂಗಿ ರೇಗಾಗಿ ಸುಮಾರು 200 ಕೋಟಿ ರೂ ಹಣ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿದೆ.

ಸಾರಾ - ಧನುಷ್ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಉತ್ತಮ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಮೂರು ನಿಮಿಷದ ಎಂಟು ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಟ್ರೇಲರ್ ಮಂಟಪದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ವಿಷುವನ್ನು ಗೋಣಿಚೀಲದಲ್ಲಿ ತಂದು ರಿಂಕುಗೆ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಮದುವೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.