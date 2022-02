Social Media ಯೂಸರ್‌ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಕೋಪಗೊಂಡ ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು!

ಸೌತ್‌ ನಟಿ ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು (Samantha Ruth Prabhu) ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಸಮಂತಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಂವಾದ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರೊಬ್ಬರು ಅವರಿಗೆ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಿಂದ ಆಕೆ ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುದವರಿಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೂಡ ತೆಗೆದು ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾ ಯೂಸರ್‌ ಒಬ್ಬರು ಸಮಂತಾಗೆ Have you reproduced because I wanna reproduce you? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ reproduce ಪದವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರೆಯುವುದು ಎಂದು ಮೊದಲು ನೀವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಗೂಗಲ್ (Google) ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಸಮಂತಾ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದರು.