ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಟಿ ರಾಮರಾವ್ (T Rama Rao)ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ 84 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು. ಚೆನ್ನೈನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು. ಅವರ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಿರಿಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಟಿ ರಾಮರಾವ್ ಅವರು ವಯೋಸಹಜ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬುಧವಾರ 83 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು.

ಹಿರಿಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಟಿ ರಾಮರಾವ್ ಅವರ ನಿಧನ ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಭರಸಲಾಗದ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ . ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ನಿರ್ದೇಶಕ-ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.

83 ವರ್ಷದ ಚಿತ್ರನಿರ್ಮಾಪಕ ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 70 ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ತಮಿಳು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಚೊಚ್ಚಲ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದವರು ಕೂಡ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ.



1983 ರಲ್ಲಿ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರು 'ಅಂಧಾ ಕಾನೂನ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್‌ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್, ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ, ರೀಮಾ ರಾಯ್, ಪ್ರಾಣ್, ಅಮರೀಶ್ ಪುರಿ, ಪ್ರೇಮ್ ಚೋಪ್ರಾ, ಮದನ್ ಪುರಿ ಮತ್ತು ಡ್ಯಾನಿ ಡ್ಯಾನ್ಜಾಂಗ್ಪಾ ಸೇರಿದಂತೆ ನಟರ ಸಮೂಹವಿತ್ತು. ಹಿರಿಯ ನಟ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಕೂಡ ಮಾಧವಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು.



ಟಿ ರಾಮರಾವ್ ಅವರು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ, ಅಂದಾ ಕಾನೂನ್, ಎಸ್‌ಎ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರ ಸತ್ತಂ ಅವರ್ ಇರುತ್ತರಿ ಚಿತ್ರದ ಹಿಂದಿ ರೀಮೇಕ್ ಆಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 7.8 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಈ ಚಿತ್ರವು 39 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 8, 1983 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಇದು ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ 39 ನೇ ಬಾಲಿವುಡ್ ಚೊಚ್ಚಲ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಚಿತ್ರ ಅಂದಾ ಕಾನೂನ್ 1983 ರ ಐದನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆಯ ಚಲನಚಿತ್ರವಾಯಿತು. ಚಿತ್ರವು ಗಲ್ಲಾಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಳಿಸಿತು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್-ಪ್ಯಾರೇಲಾಲ್ ಅವರ ಸಂಗೀತವು ಅಷ್ಟೇ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು.

ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಚಿತ್ರಿಸಲಾದ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ 'ರೋತೆ ರೋತೆ ಹಸ್ನಾ ಸೀಖ್' ಟಿ ರಾಮರಾವ್ ಅವರ ಅಂದಾ ಕಾನೂನ್‌ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಹಾಡು. ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಡಿಗೆ ಧ್ವನಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

