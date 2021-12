ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್‌ (Katrina Kaif) ಸಖತ್‌ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹೊಸ ವರದಿಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ .ಈ ನಡುವೆ ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ಅವರ ಸಹೋದರ 'ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್' ಮೈಕೆಲ್ ಫೆಲ್ಪ್ಸ್ (Michael Phelps) ಎಂದು ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಷಯ ಸಖತ್‌ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದೆ.

ಈಗ ಮೈಕೆಲ್ ತನ್ನ Instagram ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬೈ ಸ್ಕೈಲೈನ್‌ನ ಬ್ಯಾಕ್‌ಗ್ರಾಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾದ ಕಾಕ್‌ಟೈಲ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಫೋಟೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಫೋಟೋಗೆ ' 'India feeds the soul; debauchery in a different environment' ಶೀರ್ಷಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ