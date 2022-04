ಆಪಲ್ ವಾಚ್ 6 Display Blank ರಿಪೇರೀ ಮಾಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

40 ಎಂಎಂ ಆಪಲ್ ವಾಚ್ ಸೀರೀಸ್ 6 (40mm Apple Watch Series 6) ಡಿಸ್‌ಪ್ಲೇ‌ಗಳ‌ ಖಾಲಿಯಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಂಡು ಬಂದಿತ್ತು. ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಗುವ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯು ಮುಂದೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ಖಾಲಿ ಪರದೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಾಗಿ Apple Watch Series 6 ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು Apple ಘೋಷಿಸಿದೆ. 2021 ರ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ನಡುವೆ ಈ ವೀಯರಬಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಳಕೆದಾರರು ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೈಗಡಿಯಾರದ ಸರಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಾಚ್ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದರೆ, ನೀವು Apple ಅಧಿಕೃತ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರಿಂದ (AASP) ಉಚಿತ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅರ್ಹತಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಾಚ್‌ಗಳು ಮಾತ್ರ AASP ಯ ಪೂರಕ ಸೇವೆಗೆ ಅರ್ಹವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ. ರಿಪೇರಿಗೆ ಅರ್ಹದವಾದ ವಾಚ್‌ಗಳು, ಅವುಗಳ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆಪಲ್‌ನ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಸರಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬಳಕೆದಾರರು Apple Watch Series 6 ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ವಾಚ್‌ನ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.

ಆಪಲ್‌ನ ಇತರ ರಿಪೇರಿ ಉಪಕ್ರಮಗಳಂತೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಅವರ ಸಾಧನವು ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಉಚಿತ ದುರಸ್ತಿಗೆ ಅರ್ಹವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ತಿಳಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ವಿಧಾನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು Apple Watch Series 6 ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಉಚಿತ ದುರಸ್ತಿ ಸೇವೆಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಾ ಎಂದು ನೋಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, Apple ಬೆಂಬಲ ಪುಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತು ಸರಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಪರೀಕ್ಷಕವನ್ನು ನೋಡಿ. Apple Watch Series 6 ಸರಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೋಡಲು ಈ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ:

ಐಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ...

• ಆಪಲ್ ವಾಚ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ.

• Tap on My Watch - Settings - General - About

• ನಿಮ್ಮ Apple Watch Series 6 ಸರಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ.

ಆಪಲ್ ವಾಚ್‌ನಲ್ಲಿ..

• ನಿಮ್ಮ ಆಪಲ್ ವಾಚ್‌ನಲ್ಲಿ, ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ.

• General - About ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ.

• ಸರಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಕೆಳಗೆ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಮಾಡಿ.



ನಿಮ್ಮ Apple Watch Series 6 ಸರಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ Apple ಅಧಿಕೃತ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಬಹುದು, Apple ರಿಟೇಲ್ ಸ್ಟೋರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್‌ಮೆಂಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಥವಾ Apple ಬೆಂಬಲ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಅವರು ಮುಖ್ಯ ಸೇವೆಯ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು.

Apple ನ iOS 15.4.1 ಮತ್ತು iPadOS 15.4.1 ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ಗಳು ಈಗ iPhone ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಈ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ಗಳು ಅನೇಕ ಐಫೋನ್ (iPhone) ಮತ್ತು (iPad) ಮಾಲೀಕರು ವರದಿ ಮಾಡಿದ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬೇಗ ಖಾಲಿಯಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಈ iOS 15.4 ಹೊಸ ನವೀಕರಣವು ಬಗೆಹರಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆಪಲ್ ಮ್ಯಾಕೋಸ್ ಮಾಂಟೆರಿ (macOS Monterey), ವಾಚ್‌ಓಎಸ್ (WatchOS) ಮತ್ತು ಆಪಲ್ ಟಿವಿಯ ಟಿವಿಓಎಸ್‌ (Apple TV's tvOS) ಗಳಿಗೆ ಕಂಪನಿಯು ಈ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ iOS 15.4.1 ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 19E258 ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ iPhone ನ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಇದು ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆಪಲ್ iOS 15.4 ನವೀಕರಣವನ್ನು ದೊರೆಯಲು ಆರಂಭಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ಕಾರ್ಯವೂ ಕೈಗೂಡಲಿದೆ. ಐಒಎಸ್ 15.4 ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಫೇಸ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸಿರುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಐಫೋನ್ ಅನ್ನು ಫೇಸ್ ಐಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಅನ್‌ಲಾಕ್ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೂ ಸೇರಿದೆ. iPhone ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ iOS 15.4 ನೀಡುವ ಇತರ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಹೊಸ Siri ಧ್ವನಿ, ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಅಪರಿಚಿತ ಏರ್‌ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, 37 ಹೊಸ ಎಮೋಜಿಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ.