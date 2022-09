ಪಿತೃ ಪಕ್ಷ 2022: 15 ದಿನ ತಪ್ಪಿಯೂ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ..

ಭಾದ್ರಪದ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಮತ್ತು ಅಶ್ವಿನ್ ಮಾಸದ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರತಿಪದವನ್ನು ಪಿತೃ ಪಕ್ಷ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪೂರ್ವಜರ ಆತ್ಮಗಳ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಶ್ರಾದ್ಧವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯವು ಶರನ್ನವರಾತ್ರಿಗೆ ನಾಂದಿ ಇದ್ದಂತೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಶುಭ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ನಾಂದಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಇದನ್ನು ಪಿತೃಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೋರಿ ಮಾಡುವುದಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಪಿತೃ ಪಕ್ಷವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಜರನ್ನು ಪೂಜಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರಿಗಾಗಿ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಶ್ರಾದ್ಧದ ಮೂಲಕ ಪೂರ್ವಜರ ಋಣವನ್ನು ತೀರಿಸಬಹುದು. ಪಿತೃ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಶ್ರಾದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪೂರ್ವಜರು ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಾರೆ. ಈ 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ತಪ್ಪಿಯೂ ಮಾಡಬಾರದ ಕೆಲ ಕೆಲಸಗಳಿವೆ. ಅವನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪೂರ್ವಜರ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಕೆಲ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದ ಕೆಲಸಗಳೂ ಇವೆ.

ಪಿತೃಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಾರದ ಕೆಲಸಗಳು(what not to do in pitru paksha)

ಪಿತೃ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸಗಳು(What to do in Pitru Paksha)