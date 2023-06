ಮೊದಲ ಭೇಟಿಯಲಿ 'ವಿಶೇಷ ಸೆಳೆತ' : ಇವರೇ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಸಂಗಾತಿ...

Marriages are made in heaven ಅಂತಾರೆ. Someone is made for us somewhere ಎನ್ನೋದು ಸತ್ಯ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿಯೋ ಹುಟ್ಟಿ, ಮತ್ತೆಲ್ಲೋ ಬೆಳೆದು ಒಂದಾಗುವ ಜೋಡಿಗಳು ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಬಾಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈ ಆತ್ಮ ಸಾಂಗತ್ಯವೆಂದರೇನು? ಆತ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಮೀಟ್ ಆದಾಗ ಹೇಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ?