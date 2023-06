Surya Gochar 2023: ಮೇಷದಿಂದ ಕುಂಭದವರೆಗೆ 4 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಸೂರ್ಯಬಲ; ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಮಯ

ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜ ಸೂರ್ಯನ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯು ಬದಲಾಗಲಿದೆ. ಜೂನ್ 15, ಗುರುವಾರ, ಸಂಜೆ 06.07ಕ್ಕೆ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಈ ಸಂಕ್ರಮಣ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸೂರ್ಯನು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1 ತಿಂಗಳು ಅಂದರೆ ಜುಲೈ 16ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಅದರ ನಂತರ ಸೂರ್ಯನು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಸೂರ್ಯನ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಬದಲಾವಣೆಯು ಮಾನವ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಶಕ್ತಿಯ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮೂಲವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಒಂಬತ್ತು ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಆತ್ಮ, ತಂದೆ, ರಾಜಕೀಯ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಅಂಶವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆತನಿಲ್ಲದೆ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲಿನ ಬದುಕೂ ಇಲ್ಲ.

ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಬಲದಿಂದಾಗಿ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಮೇಷ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ತುಲಾದಲ್ಲಿ ದುರ್ಬಲ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರವು ಎಲ್ಲಾ 12 ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಮಂಗಳಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಸ್ಥಳೀಯರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

1. ಮೇಷ(Aries)

ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಮೂರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರವು ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಈ ಸಾಗಣೆಯು ಪ್ರಯಾಣದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಜನರ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಹೊಸ ಜನರ ಭೇಟಿಯಾಗಲಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಮುಂಭಾಗವು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಇರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವರು ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡುಬರಲಿದೆ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ನಡವಳಿಕೆಯು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

Lal Kitab Remedies: ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಬಿಡಲೇಬೇಕಾ? ಈ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ನೋಡಿ..

2. ಸಿಂಹ(Leo)

ಸೂರ್ಯನ ಈ ಸಂಕ್ರಮಣವು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯ ಜನರ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಸಾಗಣೆಯು ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಕರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶತ್ರುಗಳು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸೋಲಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಸಮಾಜದ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಸಿಗಲಿದೆ. ಹಣ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.

3. ಕನ್ಯಾ(Virgo)

ಸೂರ್ಯನ ಈ ಸಂಕ್ರಮಣವು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯ ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಇರುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಲಾಗುವುದು. ನೀವು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಗತಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ದಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಲಿದೆ. ಹೊಸ ಸ್ನೇಹಿತರ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಲಿದೆ.

4. ಕುಂಭ(Aquarius)

ಸೂರ್ಯನ ಈ ಸಂಕ್ರಮಣವು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯ ಐದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಹೊಸ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಈ ಸಮಯವು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಧುರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ಸಮಯವನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

Chappan Bhog: ಪುರಿ ಜಗನ್ನಾಥನಿಗೆ 56 ಬಗೆಯ ಭೋಗ; ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಿಕೆಯಲ್ಲೇ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ 'ಮಹಾಪ್ರಸಾದ'

ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ (These zodiacs should be careful)

ಈ ಸಂಕ್ರಮಣದಲ್ಲಿ ಮಿಥುನ, ಕರ್ಕ, ತುಲಾ ಮತ್ತು ಮೀನ ರಾಶಿಯವರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಸ್ಥಳೀಯರ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೀಣಿಸಬಹುದು. ಮಾಡುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆಗಳು ಬರಬಹುದು. ಖರ್ಚುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಂತರವೇ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧ್ಯ, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಫಿಟ್ ಆಗಿರಿಸಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.