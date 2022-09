Astro Remedies: ಬರೀ ಕೆಟ್ಟ ಕನಸೇ ಬೀಳ್ತಿದ್ಯಾ? ಈ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿ..

ಕೆಟ್ಟ ಕನಸೊಂದು ಬಿದ್ದರೆ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲೂ ಮೈ ಬೆವರಿ, ಕೈಕಾಲು ನಡುಗಿ ಎಚ್ಚರವಾಗುವುದಿದೆ. ಕೆಟ್ಟ ಕನಸಿನ ಅರ್ಥ ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಹೋಗಿ ಇಡೀ ದಿನವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವವರಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಕೆಟ್ಟ ಕನಸು ಬಿದ್ದಾಗ ಅದು ನಿಜವಾಗಿಯೇ ತೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಿ ಬೆದರುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರಿಗಂತೂ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದರೆ ಬರೀ ಕೆಟ್ಟ ಕನಸೇ ಬೀಳುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಅದು ಕೇವಲ ಕನಸಾದರೂ ಅವರ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನೇ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೂ ಕೂಡಾ ಹೀಗೆಯೇ ಬರೀ ಕೆಟ್ಟ ಕನಸು ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಪರಿಹಾರಗಳಿವೆ.

ಈ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, ಕೆಟ್ಟ ಕನಸುಗಳಿಗೆ ಬೈಬೈ ಹೇಳಿ, ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆಗೆ ಹಾಯ್ ಹೇಳಿ..

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಕನಸುಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರಗಳು(Astrological remedies)

ಕೆಟ್ಟ ಕನಸುಗಳಿಗೆ ವಾಸ್ತು ಪರಿಹಾರಗಳು(vastu remedies)

ಕೆಟ್ಟ ಕನಸುಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಸಹಾಯಕವಾದ ವಾಸ್ತು ಪರಿಹಾರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..

ಕೆಟ್ಟ ಕನಸುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯನ್ನು ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಪಾದಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಮಲಗಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ, ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ದಿಂಬಿನ ಧೂಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ.

ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ, ಯಾವುದೇ ಕೆಟ್ಟ ಕನಸುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಮಲಗುವ ಮೊದಲು ಕೂದಲನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.

ನಿಮ್ಮ ಹಾಸಿಗೆಯ ಕೆಳಗೆ ಯಾವುದೇ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಇಡಬೇಡಿ.

ಒಂದು ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ, ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ ನಿಮ್ಮ ಹಾಸಿಗೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆ ನೀರನ್ನು ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಹಾಕಿ.

ಕೆಟ್ಟ ಕನಸುಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುವ ಮಂತ್ರ(Mantra to keep bad dreams away)

ಕೆಟ್ಟ ಕನಸುಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡಲು ನೀವು ಈ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸಬಹುದು:

ದುರ್ಗಾ ಮಾತೆಗೆ ಮಂತ್ರ

ಯಾ ದೇವೀ ಸರ್ವ ಭೂತೇಷು ನಿದ್ರಾ ರೂಪೇನ ಸಂಸಿತಾಃ

ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ

ನರಸಿಂಹ ಮಂತ್ರ

ಓಂ ಹುಂ ಫಟ್ ನೃಸಿಂಹ ಸ್ವಾಹಾ

ಹನುಮಂತನಿಗೆ ಮಂತ್ರ

ರಾಮಸ್ಕಂದಂ ಹನುಮಂತಂ, ವೈನತೇಯಂ ವೃಕೋದರಮ್

ಶಯನೇಯಾಃ ಸ್ಮರೇ ನಿತ್ಯಂ, ದುಸ್ವಪ್ನಂ ತಸ್ಯ ನಶ್ಯತಿ

