ದೀಪ ಹಚ್ಚುವಾಗ ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ?

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಎರಡು ಬಾರಿ ದೇವರ ಮುಂದೆ ದೀಪ ಬೆಳಗಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ ಹಾಗೂ ಮುಸ್ಸಂಜೆಯಲಿ ಕೈ ಕಾಲು ತೊಳೆದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ ದೇವರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೀಪವು ಇಡೀ ಮನೆಗೆ ದೈವಿಕ ಕಳೆ ತರುತ್ತದೆ. ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡಾ ಸಂತುಷ್ಟರಾಗುತ್ತಾರೆ. ದೀಪ ಹಚ್ಚದೆ ಯಾರೂ ದೇವರ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಅಮಂಗಳವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂಥ ಪವಿತ್ರ ದೀಪ ಹಚ್ಚುವಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಶೇಷ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿದರೆ ದೇವರು ಕೂಡಾ ಪ್ರಸನ್ನರಾಗುತ್ತಾರೆ. ದೀಪಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಶೇಷ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.



ದೀಪ ಇಡಲು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳ(proper place to keep the lamp)

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನರು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ ದೇವರ ಮುಂದೆ ತುಪ್ಪ ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆಯ ದೀಪವನ್ನು ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪೂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನೀವು ತುಪ್ಪದ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಭಗವಂತನ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೆ, ತುಪ್ಪದ ದೀಪದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ ಬತ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ನೀವು ದೇವರ ಮುಂದೆ ಎಣ್ಣೆಯ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಅದರ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಎಣ್ಣೆಯ ದೀಪದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ದಾರದ ಬತ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಮಂಗಳಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸಲು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ(right time to light a lamp)

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 10 ರವರೆಗೂ ಪೂಜೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಬೆಳಗಿನ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸಂಜೆಯ ಆರಾಧನೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಮಯವನ್ನು 5-7 ರ ನಡುವೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ದೀಪವನ್ನು ಇರಿಸುವ ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಪೂರ್ವ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ದೀಪವನ್ನು ಇಡುವುದರಿಂದ ವ್ಯರ್ಥ ಖರ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಪೂರ್ವಜರ ಸಲುವಾಗಿ ದೀಪ ಉರಿಸುವುದಾದರೆ, ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮುರಿದ ದೀಪ ಬಳಕೆ ಬೇಡ(Do not use broken lamp)

ಅನೇಕ ಜನರು ಮನೆ ಅಥವಾ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಒಡೆದ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚುವುದು ನಿಷಿದ್ಧ. ಒಡೆದ ದೀಪದಲ್ಲಿ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಗೆ ಕೋಪ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವ ಮೊದಲು, ದೀಪವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವುದಾದರೂ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ದೀಪ ಆರಿದರೆ ಕೂಡಲೇ ಮತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚಿಸಿ. ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಲೋಹದ ದೀಪದಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪ ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ, ನೀವು ಅದನ್ನು ದೇವರ ಮುಂದೆ ಸುಡಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೇ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಿದ ಕೂಡಲೇ ಆರಿಹೋಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿ, ಗಾಳಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿ ಬೆಳಗಬೇಕು.

