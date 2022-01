Numerology: ಪಾದಾಂಕ 2ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವರ್ಷ ಭವಿಷ್ಯ ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಭವಿಷ್ಯದ (Future) ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಕುತೂಹಲವಿರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ವರ್ಷ (New Year) ಬಂತೆಂದರೆ ಸಾಕು ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿದೆ, ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜಾಗ್ರತೆ (Alertness) ವಹಿಸಬೇಕು. ಧನ (Money), ಸಂಪತ್ತು (Wealth), ಸಮೃದ್ಧಿ (Prosperity) ಆರೋಗ್ಯ (Health) ಹೀಗೆ ಇನ್ನಿತರ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಷದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಾದಾಂಕ (Padanka) ಎರಡರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ 2022ರಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ....



ಪಾದಾಂಕ 2 ಎಂದರೇನು?

2, 11 ಮತ್ತು 20ನೇ ತಾರೀಖಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರ (Birth) ಪಾದಾಂಕವು 2 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಪಾದಾಂಕ 2 ಹೊಂದಿರುವವರ ಅಧಿಪತಿ ಗ್ರಹವು ಚಂದ್ರನಾಗಿದ್ದಾನೆ (Moon). ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ (Numerology) ಪ್ರಕಾರ ಈ ಪಾದಾಂಕದವರು ಉತ್ತಮ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಾಗಬಹುದು (Businessman). ಅನಾವಶ್ಯಕ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಮಾಡದ ಇವರು, ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಹಾಗೂ ಗಳಿಸುವ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳ (New Way) ಬಗ್ಗೆಯೇ ಇವರು ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ (Economic Status) ಉತ್ತಮವಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಯಾವುದಾದರೂ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ (Help) ಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇವರಿಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ.



ಸಂಖ್ಯಾ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪಾದಾಂಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಭವಿಷ್ಯದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸಂಖ್ಯಾ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಪಾದಾಂಕ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಅಂದರೆ 2022 ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವಾಗಿರಲಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸು (Success) ಲಭಿಸಲಿದೆ. ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ (Career) ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕಾಣಲಿದ್ದು, ಹೊಸ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು (Opportunity) ದೊರೆಯಲಿವೆ. ವರ್ಷದ ಮಧ್ಯಭಾಗದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶ ಸಹ ಇದೆ.



ವ್ಯಾಪಾರ, ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಅತ್ಯಂತ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರಲಿದೆ (Profit). ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಅವಕಾಶಗಳು ಒದಗಿ ಬರಲಿದೆ. ಹೊಸ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ (New Persons) ಪರಿಚಯದಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಲಾಭ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.



ಪಾದಾಂಕ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ವರ್ಷದ ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ (Quarter) ಅವಧಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿರಲಿದೆ. ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ (Higher Education) ವಿದೇಶಕ್ಕೆ (Foreign) ಹೋಗುವ ಹಂಬಲವಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ (Students) ಕನಸು (Dream) ಈ ವರ್ಷ ಈಡೇರಲಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮೆಂಟ್ (Management) ಮತ್ತು ಕಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ (Art) ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ (Love Relation) ಈ ವರ್ಷ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ಬಾಂಧವ್ಯ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಲಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ ಈ ವರ್ಷ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ.



ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯ (Economic Status) ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಅನೇಕ ಏರುಪೇರುಗಳು ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ವರ್ಷದ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧ (Second Half) ಭಾಗ ಅಷ್ಟೊಂದು ಉತ್ತಮ ಆಗಿಲ್ಲವೆಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟಗಳು ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಆದಷ್ಟು ಉಳಿತಾಯ (Savings) ಮಾಡುವುದು ಒಳಿತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ವರ್ಷ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಳಜಿ (Care) ವಹಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.