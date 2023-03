Tarot Readings: ಹಣದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪೇಚಿಗೆ ಸಿಲುಕುವ ತುಲಾ

ಮೇಷ: ACE OF WANDS

ಹೊಸ ಕೆಲಸದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನೀವು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಅಪರಿಚಿತರಿಂದ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯಬಹುದು, ಅದು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಅಥವಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಹಠಾತ್ ಪರಿಹಾರವು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಭಾವನೆಗಳು ಬದಲಾಗಲು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಲು ಬಿಡಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಜನರ ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ಕಂಗೆಡಬೇಡಿ. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಿಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

ವೃಷಭ: THE FOOL

ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಮಯ ಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಆದರೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಕೆಲಸವು ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಜನರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧವು ಬದಲಾಗುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಸರಿ ಮತ್ತು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ನಿಮಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ಜನರು ತಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನೀವು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುವವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.

ಮಿಥುನ: The Five of Wands

ಮಾನಸಿಕ ಗೊಂದಲ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಗೊಂದಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮೊಂಡುತನ ಮತ್ತು ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ದೂರವಿಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತು ಯಾವುದನ್ನು ಮಾತುಕತೆಯ ಮೂಲಕ ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಗಮನ ಹರಿಸಿ. ಜನರ ಟೀಕೆಗೆ ಹೆದರಿ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಮುಂದೆ ಕಠಿಣವಾಗಿರಬಹುದು. ವೃತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂದಿಗ್ಧತೆ ಮತ್ತು ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ತೊಡೆದು ಹಾಕಲು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ. ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೀರಿ.

ಕಟಕ: King of Cups

ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ. ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೊರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಬೇಡಿ. ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ ಜನರು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನೀವು ಅನುಭವಿಸುವ ಆತಂಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ನೀವು ಕಷ್ಟಕರ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಸಿಂಹ: Knight of Swords

ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಜನರ ಬಯಕೆ ಮತ್ತು ಜನರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಕಲಹ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ. ಮದುವೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆತುರದಿಂದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ.

ಕನ್ಯಾ: Four of Swords

ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವ ವಿಷಯಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಇರುವುದು ನಿಮ್ಮ ಒಂಟಿತನವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಮಾತು ಬಿಟ್ಟ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೀರಿ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಹಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಅಸಮಾಧಾನ ಮತ್ತು ಉದಾಸೀನತೆ ಇರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಲಿದೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ಇಬ್ಬರೂ ಸಂವಹನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ತುಲಾ: Five of Cups

ನಿಮ್ಮಿಂದ ಆಗುವ ತಪ್ಪುಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊರಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ತಪ್ಪುಗಳಿಗಾಗಿ ಇತರರನ್ನು ದೂಷಿಸುವುದು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು. ಹಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಪಾಯಗಳು ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮರೆತು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಳ್ಳಿ. ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಹಿರಿಯರು ನೀಡುವ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಹಳೆಯ ಸಂಬಂಧಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಬಂಧದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲು ಬಿಡಬೇಡಿ.

ವೃಶ್ಚಿಕ: Page of Cups

ಹಠಾತ್ ಅವಕಾಶಗಳಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಆಪ್ಟಿಮೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೀವು ಆಯ್ದ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ಜನರ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಅಥವಾ ಅಸೂಯೆ ನಿಮ್ಮ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಬಹುದು. ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪಾಲುದಾರರ ಸಲಹೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತದೆ. ಬೆನ್ನು ನೋವಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.

ಧನು: Nine of Cups

ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಜನರಿಂದ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮಗಾಗಿ ಹೊಸ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸಬಹುದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಗಮನ ಹರಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ. ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಹಣವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ನೀವು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಂದ ಗುರಿಯು ವೇಗವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಪತಿ-ಪತ್ನಿಯರ ನಡುವೆ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ತೂಕವು ಆತಂಕವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದು.

ಮಕರ: Ten of Pentacles

ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಿಂದಾಗಿ ಕುಟುಂಬದ ಕೆಲವರ ನಡುವೆ ಜಗಳ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಎರಡು ಬಾರಿ ಯೋಚಿಸಿ. ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇತರ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬಾರದು. ಮಾಧ್ಯಮ ಅಥವಾ ಬರವಣಿಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜನರು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯಿಂದಾಗಿ ಪಾಲುದಾರರ ನಡುವೆ ವಿವಾದ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಶೀತ ಮತ್ತು ಕಫದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ, ನೀವು ದಿನವಿಡೀ ದಣಿವು ಮತ್ತು ಕೋಪವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ.

ಕುಂಭ: Knight of wands

ಜನರ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಗಮನ ನೀಡಬೇಕು. ಕುಟುಂಬದ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಬೆಂಬಲ ಬೇಕು. ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರ ದೌರ್ಬಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಬೇಡಿ. ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಧನಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಯುವಕರು ಹಣದ ಆಮಿಷಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವವರೆಗೆ ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಬೇಡಿ.

ಮೀನ: The Strength

ನಿಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಪ್ರಸ್ತುತವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣರಾದ ಜನರ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ನೀವು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅವರ ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಅಂತಹ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ. ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಯಾಣ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿದೆ. ಪಾಲುದಾರರು ಪರಸ್ಪರ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯದಿದ್ದರೆ, ಒಂಟಿತನ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಹಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.