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    Karnataka SSLC Toppers List: ಒಟ್ಟು 145 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ!

    Karnataka SSLC 2022 Toppers List: ಎಸ್​ಎಸ್​ಎಲ್​ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ 2022ರ ಫಲಿತಾಂಶ  ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದು,  145 ಮಂದಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಫಲಿತಾಂಶ  ತಿಳಿಯಲು https://karresults.nic.in/ ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ

    Karnataka sslc result 2022 declared 145 students are tappers gow
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    Suvarna News
    First Published May 19, 2022, 1:43 PM IST

    ಬೆಂಗಳೂರು (ಮೇ.19): 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್​ಎಸ್‌ಎಲ್​ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ  ಫಲಿತಾಂಶ (karnataka sslc result 2022) ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ. ಶೇಕಡಾವಾರು 85.63 ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದೆ.  ಇದು ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಈ ಬಾರಿ 145 ಮಂದಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಮಿತ್‌ ಮಾದರ್‌, ತುಮಕೂರಿನ ಬಿ.ಆರ್.‌ ಭೂಮಿಕಾ, ಹಾವೇರಿಯ ಪ್ರವೀಣ್ ನೀರಲಗಿ‌, ಬೆಳಗಾವಿಗ ಸಹಾನಾ, ವಿಜಯರಪುರದ ಐಶ್ವರ್ಯ ಕನಸೆ, ಉಡುಪಿಯ ಗಾಯತ್ರಿ, ಅನೀಶ್,ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ ಶಾಲೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಹೀಗೆ ಹಲವು ಮಂದಿ ಟಾಪರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

    ಮಿಕ್ಕಂತೆ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಂತಿದೆ

    625ಕ್ಕೆ 624 ಅಂಕ ಪಡೆದವರು- 309 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು
    625ಕ್ಕೆ 623ಅಂಕ ಪಡೆದವರು 472 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು
    622 ಅಂಕ ಪಡೆದವರು- 615 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು
    621 ಅಂಕ ಪಡೆದವರು- 706 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು
    620 ಅಂಕ ಪಡೆದವರು  -773 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು

    ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ  ಬಿ.ಸಿ. ನಾಗೇಶ್ (Minister of Primary and SecondEducation BC Nagesh) ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.  ಕೊರೋನಾ ಆತಂಕ, ಹಿಜಾಬ್ ವಿವಾದದ ನಡುವೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದ, 8,73,884 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪೈಕಿ 8,53,436 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿದ್ದರು. ಇದರಲ್ಲಿ 7,30,881 ಮಂದಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 40,061 ಮಂದಿ ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮೂಲಕ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.  

    KARRESULTS.NIC.IN SSLC RESULT 2022 ಪ್ರಕಟ, ಶೇ.85.63 ಫಲಿತಾಂಶ, ಬಾಲಕಿಯರೇ ಮೇಲು ಗೈ

    ಒಟ್ಟು 4,08,523 ಬಾಲಕರು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ 3,52,752 ಮಂದಿ ಪಾಸ್ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ಬಾಲಕರು ಶೇ. 86.34 ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು 3,98,683 ಬಾಲಕಿಯರು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ 3,68,579  ಮಂದಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಶೇ.92.44 ಫಲಿತಾಂಶದ  ಮೂಲಕ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಬಾಲಕಿಯರೇ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

    ಈ ಬಾರಿಯೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶೇ.91.32 ರ ಮೂಲಕ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಗರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶೇ.86.64 ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದೆ.

    Out of Out ಅಂಕ ಪಡೆದ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ:
    * ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ- 125ಕ್ಕೆ 125 ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು  19,125 
    * ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ 100ಕ್ಕೆ 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನು- 13,425 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.
    * ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ100ಕ್ಕೆ 100 ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದವರು  43,126 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು
    * ಗಣಿತದಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೆ ನೂರು ಅಂಕವನ್ನು 13,683 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಡೆದಿದ್ದರು
    * ವಿಜ್ಞಾನ- 100ಕ್ಕೆ 100 ಅಂಕ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 6,592
    * ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ100ಕ್ಕೆ 100 ಅಂಕ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ  50,782

    Karnataka SSLC Result 2022 Live Update: ಶೇ.85.63 ಫಲಿತಾಂಶ, 145 ಮಂದಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್!

    ಫಲಿತಾಂಶ ನೋಡಲು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು https://karresults.nic.in/ ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮೊದಲಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷಾ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ. ತದ ನಂತರ ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ, ತಿಂಗಳು ಮತ್ತು ವರ್ಷವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಬಳಿಕ ಸಬ್‌ಮಿಟ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ. ಕೂಡಲೇ ನಿಮ್ಮ ಅಂಕಗಳ ಪಟ್ಟಿ ವಿಷಯಾವಾರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ದಾಖಲಾತಿಗೆ ಇದನ್ನು ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.

    625ಕ್ಕೆ 625 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ: 

    1. AMIT MADAR

    2. BHUMIKA B R

    3. PRAVEEN NEERALAGI

    4. SAHANA MAHANTESH RAYAR

    5. AISHWARYA LAXMAN KANASE

    6. AKRUTHI S S

    7. ARJUN E NAIK

    8. CHIRAG MAHESH NAIK

    9. EAKTHA M G

    10. GAYATHRI

    11. NISHA

    12. PRAGATHI H N

    13. PUNEETH NAIKA

    14. ROSHAN

    15. SATHVIK H S

    16. SHAMBHU SHIVANAND KHANAI 

    17. SHIVALEELA SHIVALINGAPPA DURGE

    18. SINCHANA K M

    19. SWATI GOUDAPPA MALED

    20. VAISHNAVI SHETTY

    21. YASHWITHA T S

    22. KANNIKAPARAME SHWARI RAMACHANDRA HEGDE

    23. MADHU BASAVARAJ SHETASANADI

    24. SWATI SURESH TOLAGI

    25. VARSHA ANIL PATIL

    26. ADITHYA A S

    27. CHARUKEERTHY K

    28. MAHALAKSHMI C

    29. SUJAY B

    30. INDIRA ARUN NYAMAGOUDAR

    31. IRAYYA SHRISHAIL SHEGUNASIMATH

    32. KALMESHWAR PUNDALIK NAIK

    33. SHREYA R SHETTY

    34. SUDESH DATTATRAY KILLEDAR

    35. ABHAY SHARMA K

    36. ABHIJHNA B

    37. ABHIJNA R

    38. ABHISHEK GOWDA K

    39. ADARSH BASAVARAJ

    40. HALBHAVI

    41. ADITHI B S

    42. AKSHATHA

    43. AMOGH N KOUSHIK

    44. AMRUTHA B

    45. AMULYA M S

    46. ANAGHA M MURTHY

    47. ANANYA H N

    48. ANEESHA N BHARADWAJ

    49. ANNAPOORNA H V

    50. APOORVA H S

    51. ATHMEEYA M

    52. KASHYAP

    53. AVANI K

    54. B JAYASRI

    55. BHOOMIKA B K

    56. BHUMIKA C R

    57. BHUVAN KUNCHUM R

    58. C S KAVANA

    59. CHAITHANYA J

    60. CHANDU S

    61. CHARITHA M GOWDA

    62. DEEKSHA PANDURANG NAIK

    63. DEVIKA G

    64. DHANYASHREE

    65. DISHA B M

    66. G HARSHITHA

    67. GAGAN K M

    68. GANA C SHEKHAR

    69. HARSHITHA H C

    70. HARSHITHA M

    71. HEMANTH S GOWDA

    72. INCHARA L

    73. JAYATHI B GOWDA

    74. JNANAVI H D

    75. KALYAN M M

    76. KARNIKA A

    77. KARTIK BHAT

    78. LAVANYA H N

    79. LIKITHA H D

    80. LISA H C

    81. MADHURA A

    82. MADHUSHREE

    83. MANJUNATHA B

    84. MEGHANA VISHNU BHAT

    85. MOHAMMED ASHIQ S

    86. MOHITH H

    87. MONISH GOWDA N D

    88. NAMRATH G P

    89. NITHYA R

    90. NIVEDITHA H Y

    91. PANCHAMI C

    92. PANCHAMI R

    93. PARNIKA Y K

    94. PRAJNA H R

    95. PRAKRUTHI P

    96. PRANATHI MURTHY

    97. PRATHEEKSHA DAYANANDA

    98. PREETAM RAVALAPPA PANASUDAKAR

    99. PREETHI S

    100. PRERANA B

    101. PRERANA M SALUNKE

    102. PUNEETHA B B

    103. PURVIKA S

    104. RAKSHA B M

    105. RAKSHIT SURESH CHINIWAR

    106. RAKSHITHA S N

    107. ROHINI GOUDAR

    108. RUTU AMOLTALATHI

    109. S B VIDYASHREE

    110. SAKSHI PATIL

    111. SAMEEKSHA S

    112. SAMSKRITI P KUMAR

    113. SANJANA C A

    114. SANJANA PRAVEEN

    115. SHAMA S SHETTY

    116. SHARMEEN M SHAIKH

    117. SHIVANAND BASAGOUD PATIL

    118. SHRAVANI G R

    119. SHREEJA HEBBAR

    120. SHREEKANT BELLE

    121. SHREYA C J

    122. SHREYA DESAI

    123. SHREYA R

    124. SPOORTHY G C

    125. SRI LAKSHMI M

    126. SRUSHTI J

    127. SRUSHTI MAHESH PATTAR

    128. SRUSHTI V R

    129. SUCHARITHA R

    130. SUPRIYA K S

    131. SURAJ GOWDA M N

    132. SUSHMITA

    133. SWASTHI

    134. TASNEEM FIRDOSE HUNSHAL

    135. TEJASHWINI CHAVAN

    136. THRUPTHI K C

    137. TUSHAR KESHAV SHANBHAG

    138. V AKSHATHA KAMATH

    139. VASAVI S PURANIK

    140. VEEKSHA V SHETTY

    141. VIKAS K R

    142. VISHNU PRIYA R

    143. VIVEKANAND

    144. MAHANTESH HONNALLI

    145. VYANKATESH YOGESH DONGARE

    146. YALLALING BASAPPA SULIBHAVI'

    147. YASHASWI URS M

    148. YUKTHA B
       

    Last Updated May 19, 2022, 5:24 PM IST
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