ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ (Indian Institute of Technology-IIT) ಮದ್ರಾಸ್ (Madras), 'ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ (Out of The Box Thinking)' ಎಂಬ ಗಣಿತ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುವ ಕೋರ್ಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ-ಪರಿಹರಿಸುವ ಬಹು ವಿಧಾನಗಳ ಕುರಿತು ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲಿದೆ. ದೇಶ ಹಾಗೂ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಆನ್ ಲೈನ್ ಕೋರ್ಸ್ (Online Course) ಉಚಿತವಾಗಿದೆ. ಜುಲೈ 2022 ರಿಂದ "ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್" ಎಂಬ ಹೊಸ ಗಣಿತ ಕೋರ್ಸ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಈ ಯೋಜನೆಯು, ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವೃತ್ತಿಪರರು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧಕರ ಜೊತೆಗೆ ಸುಮಾರು ಸಾವಿರಾರು ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ತಲುಪುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಕೋರ್ಸ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತವಾಗಿರಲಿದ್ದು, ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

"ತಕ್ಷಣ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗದ ತಾರ್ಕಿಕತೆಯನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಂತ-ಹಂತದ ತರ್ಕವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪಡೆಯಲಾಗದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಮೂಲಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರಿಹರಿಸಬೇಕೆಂದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕೋರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ, ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರದ (Mathematical Sciences) ತಿಳಿದಿರುವ ಮತ್ತು ತಿಳಿದಿಲ್ಲದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡುವ ವಿಧಾನದ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಶಾಲ ಗ್ರಹಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಮರುಶೋಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಂತಹ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ." ಎಂದು ಐಐಟಿ ಮದ್ರಾಸ್‌(IIT-Madras)ನ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವಿ. ಕಾಮಕೋಟಿ (V Kamakoti) ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಈಗಾಗಲೇ ಜೂನ್ 6 ರಿಂದ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಜೂನ್ 24 ರಂದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು IIT-M ತಿಳಿಸಿದೆ. ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಚ್ ಜುಲೈ 1, 2022 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಕೋರ್ಸ್‌ನ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಐಐಟಿ ಮದ್ರಾಸ್‌ನ ಪ್ರವರ್ತಕ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಭರಿಸಲಿದೆ. ಆಸಕ್ತರು https://pravartak.org.in/out-of-box-thinking.html ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೋರ್ಸ್ ನ ಗ್ರೇಡ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅನ್ನು ಐಐಟಿ ಮದ್ರಾಸ್ ಪ್ರವರ್ತಕ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್‌ನಿಂದ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ಸ್‌ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಅಂತಿಮ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ವೃತ್ತಿಪರರು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧಕರು 'ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್' ಎಂಬ ಗಣಿತ ಕೋರ್ಸ್ ನ ನಾಲ್ಕು ಶ್ರೇಣೀಕೃತ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹಂತಗಳಿಗೆ ಸುಲಭ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಆರ್ಯಭಟ್ಟ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್‌ (Aryabhatta Institute of Mathematical Sciences)ನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸದಗೋಪನ್ ರಾಜೇಶ್ (Sadagopan Rajesh) ಅವರು ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಳೆದ ಮೂರು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರು ಶಾಲಾ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗಣಿತವನ್ನು ಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪೋಷಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸಹ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ತುಂಬಿ ಗಣಿತ ಮತ್ತು ಇತರ ಒಲಂಪಿಯಾಡ್‌ಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ.

"ನಾವು ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಗಣಿತವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದರೆ, ಔಪಚಾರಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚು ತಾರ್ಕಿಕ ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ತಾರ್ಕಿಕತೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿಷಯವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡರೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು. ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಸದಗೋಪನ್ ರಾಜೇಶ್.