ಸ್ಕೂಲ್ ಗರ್ಲ್ ರೀತಿ ಪೋಸ್ ನೀಡಿ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕರ ಜೊತೆ ಸೆಕ್ಸ್, 23ರ ಇನ್ಲುಫೆಯೆನ್ಸರ್ ಅರೆಸ್ಟ್!

ಫ್ಲೋರಿಡಾ(ಏ.07) ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತಾನು 14ರ ಹರೆಯದ ಸ್ಕೂಲ್ ಗರ್ಲ್ ಎಂದು ಪೋಸ್ ನೀಡಿದ್ದಾಳೆ. ಶಾಲಾ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. 23ರ ಹರೆಯದ ಈಕೆಗೆ 12 ರಿಂದ 14 ವರ್ಷದ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕರೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್, ತನ್ನ ಸೆಕ್ಸ್ ಚಟಕ್ಕೆ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕರನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಅಮೆರಿಕಾದ ಆ್ಯಲಿಸಾ ಆ್ಯನ್ ಜಿಂಗರ್ ಇದೀಗ ಪೊಲೀಸರು ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾಳೆ.

ತಂಪಾ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಈಕೆಗೆ ಅಪ್ರಾಪ್ತರ ಜೊತೆ ಸೆಕ್ಸ್ ಸುಖ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಈ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿ ಹಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ಸ್ನಾಪ್‌ಚಾಟ್ ಮೂಲಕ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕರು, ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಈಕೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ತಾನು ಶಾಲೆಯ ಟಾಪರ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಆಕೆ, ಇತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪಠ್ಯದ ಕುರಿತು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಡುವುವುದಾಗಿಯೂ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ.

ಸ್ನಾಪ್‌ಚಾಟ್ ಮೂಲಕವೇ ಅಪ್ರಾಪ್ತರನ್ನು ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಈಕೆ, ಬಳಿಕ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಪಠ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಳು. ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಸೆಕ್ಸ್ ಬಲೆಗೆ ಸಿಲುಕಿಸಿ ತನ್ನ ನವರಂಗಿ ಆಟ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕರನ್ನು ಈಕೆ ಸೆಕ್ಸ್‌ಗೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ.

