ನಿಯತ್ತು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲು: RCB ಪರ ಕೊಹ್ಲಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆಗೆ 16ರ ಹರೆಯ..! KGF ಟಚ್ ಕೊಟ್ಟ ಬೆಂಗಳೂರು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ

ಬೆಂಗಳೂರು(ಮಾ.11): ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯ ಪಾಲಿಗೆ ಮಾರ್ಚ್ 11 ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ ದಿನ. ಈ ದಿನದಂದೇ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ದಂತಕಥೆ, ದಿಗ್ಗಜ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಕೂಡಿಕೊಂಡ ದಿನ. ಇದೀಗ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಳಗ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇಂದಿಗೆ 16 ವರ್ಷ ತುಂಬಿವೆ. ಚೊಚ್ಚಲ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದಲೂ ಸತತ 16 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಒಂದೇ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಪರವಾಗಿ ಆಡಿದ ಏಕೈಕ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಎಂದರೆ ಅದು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹೇಳಿದ್ದು, ನಿಯತ್ತು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲು ಎಂದು.

2008, ಮಾರ್ಚ್ 11 ರಂದು ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಂ ಮೂಲಕ ಅಂಡರ್ 19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿತ್ತು. ಆಗ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯು 30,000 ಡಾಲರ್ ನೀಡಿ ಕೊಹ್ಲಿಯನ್ನು ತನ್ನ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ಸೆಳೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನಡೆದದ್ದು ಇತಿಹಾಸ. ಅದೇ ವರ್ಷ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ನೇತೃತ್ವದ ಭಾರತದ ಕಿರಿಯರ ತಂಡ ಅಂಡರ್ 19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತ್ತು.

ಚೊಚ್ಚಲ ಬಾರಿಗೆ ನಡೆದ ಹರಾಜಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ನನ್ನನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಒಲವು ತೋರಿತ್ತು ಎಂದು ಕೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ಕೊನೆಗೆ ಆರ್‌ಸಿಬಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡೆ ಎಂದು ಕಿಂಗ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದರು.

