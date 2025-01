ವಡೋದರಾ: ದೇವ್‌ದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಹೋರಾಟದ ಶತಕ ಹಾಗೂ ಡೆತ್ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ ಕೃಷ್ಣ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನೆರವಿನಿಂದ ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕದಿನ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಸತತ 3ನೇ ಬಾರಿ ಸೆಮೀಸ್‌ಗೇರಿರುವ ತಂಡ 5 ವರ್ಷ ಬಳಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದೆ.

ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡ ಬರೋಡಾ ವಿರುದ್ಧ 5 ರನ್ ರೋಚಕ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿದ ರಾಜ್ಯ 8 ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 281 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸರಣಿಯಿಂದ ಮರಳಿದ್ದ ದೇವ್‌ದತ್ 99 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 102 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿ ತಂಡವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದರು. ಅನೀಶ್ ಕೆ.ವಿ. 52, ಸ್ಮರಣ್ 28, ಕೆ.ಎಲ್.ಶ್ರೀಜಿತ್ 28 ರನ್ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು. ನಾಯಕ ಮಯಾಂಕ್ ಅಗರ್‌ವಾಲ್ (06) ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದರು. ರಾಜ್ ಲಿಂಬಾನಿ, ಆತಿತ್ ಸೇಲ್ ತಲಾ 2 ವಿಕೆಟ್ ಕಿತ್ತರು.

Devdutt Padikkal’s consistency is the real deal, picking up right where he left off in the #VijayHazareTrophy!



Comment 🤩 if you’re excited to see him shine in RCB colors soon! ⬇#PlayBold #ನಮ್ಮRCB pic.twitter.com/c3OE7AGgIn