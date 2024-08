ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ ಗೆದ್ರೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರುಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ: ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ ಕೊಟ್ಟ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್

ಕೊಲಂಬೊ: ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್, ಇದೀಗ ಚಿನ್ನದ ಹುಡುಗ ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರಿಗೆ ವಿನೂತನವಾಗಿ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಭರವಸೆಯ ಜಾವೆಲಿನ್ ಥ್ರೋ ಪಟು ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ ಚಿನ್ನ ಗೆಲ್ಲಬಲ್ಲ ನೆಚ್ಚಿನ ಅಥ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗಲೇ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೊಂದು ಅಪರೂಪದ ಆಫರ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಕೂಡಾ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಹೌದು, ಈಗಾಗಲೇ ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ, ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಜಾವೆಲಿನ್ ಥ್ರೋ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಆಗಸ್ಟ್ 08ರಂದು ಜಾವೆಲಿನ್ ಥ್ರೋ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ, ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಜಯಿಸಿದರೇ ಓರ್ವ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಗೆ ₹1,00,089(ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ರುಪಾಯಿ) ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಇನ್ನು 10 ಮಂದಿಗೆ ಉಚಿತ ವಿಮಾನಯಾನದ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣವಾದ 'ಎಕ್ಸ್‌'(ಖಾತೆಯ) ಮೂಲಕ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಷರತ್ತನ್ನು ವಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಎಕ್ಸ್‌ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್, "ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾಳೆ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಜಯಿಸಿದರೆ, ಯಾರು ನನ್ನ ಟ್ವೀಟ್‌ ಅನ್ನು ಲೈಕ್ ಹಾಗೂ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಮೆಂಟ್‌ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಆ ಪೈಕಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಗೆ ₹1,00,089 ರುಪಾಯಿ ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ಇದರ ಜತೆಗೆ ಇನ್ನು 10 ಮಂದಿಗೆ ವಿಮಾನಯಾನದ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಲಿದ್ದೇನೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾರತದಾಚೆ ಇರುವ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರನನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸೋಣ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

If Neeraj chopra win a gold medal tomorrow. I will pay 100089 Rupees to lucky winner who likes the tweet and comment most . And for the rest top 10 people trying to get the atttention will get flight tickets . Let’s get support from india and outside the world for my brother