ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆ್ಯಂಥಮ್ ಸಾಂಗ್ ರಿಲೀಸ್, ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕರ ಜೊತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಗೇಲ್-ಬೋಲ್ಟ್ !

ದುಬೈ(ಮೇ.02) ಐಪಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಲೀಗ್ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಗಳು ರೋಚಕ ಘಟ್ಟ ತಲುಪಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿ ತಯಾರಿಗಳು ನಡೆಯತ್ತಿದೆ. ಐಪಿಎಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿ ಕಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗತೊಡಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಐಪಿಎಲ್ ಗುಂಗಿನಿಂದ ಹೊರಬರುವ ಮೊದಲೇ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಜ್ವರ ಆವರಿಸಿಬಿಡಲಿದೆ. ಇದೀಗ ಇದೇ ಐಪಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಿ ನಡುವೆ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿ ಆ್ಯಂಥಮ್ ಸಾಗ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕರಾದ ಸೀನ್ ಪೌಲ್, ಕೆಸ್ ಜೊತೆ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್, ಓಟಗಾರ ಉಸೇನ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಬಾರಿಯ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯನ್ನು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಆತಿಥ್ಯವಹಿಸಿದೆ. ಇದೀಗ ಐಸಿಸಿ ಆ್ಯಂಥಮ್ ಹಾಡು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅನ್ನೋ ಹಾಡನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಜರ್ಮನಿ ಅವಾರ್ಡ್ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಸೀನ್ ಪೌಲ್ ಹಾಗೂ ಸೋಕಾ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಗಾಯಕ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಈ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಜೊತೆ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್, ಚಾಂಪಿಯನ್ ಉಸೇನ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮಿಚೆಲ್ ಟ್ಯಾನೋ ಮೋನಾಟೋ ಈ ಆ್ಯಂಥಮ್ ಹಾಡನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದೆ. ಶಿವನಾರಾಯಣ ಚಂದ್ರಪಾಲ್, ವಿಂಡೀಸ್ ಮಹಿಳಾ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಸ್ಟೆಫಾನಿ ಟೇಲರ್, ಅಮೇರಿಕಾ ವೇಗಿ ಆಲಿ ಖಾನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆರಿಬಿಯನ್ ಸೆಲೆಬ್ರೆಟಿಗಳು ಈ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

The ICC Men's T20 World Cup Anthem from @duttypaul & @Kestheband is here - and it’s Out Of This World! 🌎 🏏



See if you can spot some of their friends joining the party @usainbolt, @stafanie07, Shivnarine Chanderpaul, @henrygayle 🤩#T20WorldCup | #OutOfThisWorld pic.twitter.com/jzsCY1GRqa