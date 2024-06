ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲುವಿನ ಸೂತ್ರಧಾರ ಮಹಾಗುರು ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್!

ಬೆಂಗಳೂರು: ಭಾರತ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಆಟಗಾರರು ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣಿಗೂ ಹೀರೋಗಳಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಈ ಬಾರಿಯ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಗೆಲುವಿನ ಹಿಂದಿನ ಸೂತ್ರಧಾರ ಮಹಾಗುರು ರಾಹುಲ್‌ ದ್ರಾವಿಡ್‌. ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಹಿಟ್‌ ಆಗಲು ಹೀರೋ, ಹೀರೋಯಿನ್‌ ಹೇಗೆ ಮುಖ್ಯವೋ, ಡೈರೆಕ್ಟರ್‌ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಈ ಗೆಲುವಿನ ‘ಸಿನಿಮಾ’ದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್‌ ಕೋಚ್‌ ದ್ರಾವಿಡ್‌. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಕಿರೀಟ ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ದ್ರಾವಿಡ್‌ ಕೋಚ್‌ ಹುದ್ದೆಯ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ನ್ನು ಕಲರ್‌ಫುಲ್ ಮಾಡಿದರು.

ಕನ್ನಡಿಗ ದ್ರಾವಿಡ್‌ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ತಂಡವನ್ನು ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿದರು? ಏನೆಲ್ಲಾ ರಣತಂತ್ರ ಅನುಸರಿಸಿದರು? ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನ ಹಿಂದಿನ ಸೀಕ್ರೆಟ್‌ ಏನು? ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ, ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ತಕ್ಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ

ಈ ಬಾರಿ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಗೆಲುವಿನ ಹಿಂದೆ ದ್ರಾವಿಡ್‌ ಪಾತ್ರ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು. ಅದರಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಗರಡಿಯಲ್ಲೇ ಪಳಗಿದ್ದ ಹಲವು ಯುವ ಆಟಗಾರರು ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾರಣ ಅವರ ಪ್ಲಸ್‌-ಮೈನಸ್‌ ಎಲ್ಲವೂ ದ್ರಾವಿಡ್‌ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ತಮ್ಮ ಜೊತೆಗೇ ಆಡಿದ ಕೆಲ ಆಟಗಾರರೂ ಈಗ ಟೀಂನಲ್ಲಿದ್ದಿದ್ದೂ ದ್ರಾವಿಡ್‌ರ ಕೆಲಸವನ್ನು ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿಸಿತು. ಕೋಚ್‌ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಕೆಲಸ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ತಕ್ಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ. ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀಡಬೇಕಿತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನೀಡಿ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೆ ಸಜ್ಜಗೊಳಿಸಿದ್ದರು.

ಮತ್ತೊಂದು ಬಹು ಮುಖ್ಯ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಆಡಲು ಬಿಟ್ಟರು. ಅವರ ಮೇಲೆ ಅನಗತ್ಯ ಒತ್ತಡ ಹೇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಆಟಗಾರರನ್ನೂ ಕುಗ್ಗಲು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕರೆದೊಯ್ದ ದ್ರಾವಿಡ್‌ ತಾವು ತೆರೆ ಮರೆಯಲ್ಲೇ ಉಳಿಯಲು ಯತ್ನಿಸಿದರು.

ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಸಿದ್ಧತೆ ಎಂದ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆ!

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದ ದ್ರಾವಿಡ್‌, ಭಾರೀ ಟೀಕೆಗೂ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೂ ಮುನ್ನ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೋಡಿದ್ದ ದ್ರಾವಿಡ್‌, ನೇರವಾಗಿ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಅದರ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದರು. ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಕನಾಗಿ ಆಡಿಸುವ ಪ್ರಯೋಗ ಕೈಕೊಟ್ಟರೂ, ರಿಷಭ್‌ ಪಂತ್‌ರನ್ನು 3ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಆಡಿಸಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸ್ಪಿನ್ನರ್‌ಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಟೀಕೆಗೆ ಎಡೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರೂ, ಸ್ಪಿನ್ನರ್‌ಗಳೇ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲುವಿನ ರೂವಾರಿಗಳು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಇನ್ನು ಶಿವಂ ದುಬೆ ಅವರ ಆಯ್ಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾದರೂ, ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ದುಬೆ ಕ್ರೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯೂರಿ ನೀಡಿದ ರನ್‌ ಕೊಡುಗೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಎನಿಸಿತು.

