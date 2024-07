ಚೆನ್ನೈ: ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 3-0 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್‌ಸ್ವೀಪ್‌ ಸಾಧಿಸಿದ್ದ ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಏಕೈಕ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಜಯಭೇರಿ ಭಾರಿಸಿದೆ. ಭಾರತದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಧಿಕತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹರಿಣ ಪಡೆ 10 ವಿಕೆಟ್‌ ಹೀನಾಯ ಸೋಲನುಭವಿಸಿತು.

ಗೆಲುವಿಗೆ 37 ರನ್‌ಗಳ ಸುಲಭ ಗುರಿ ಪಡೆದಿದ್ದ ಹರ್ಮನ್‌ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್‌ ಬಳಗ 9.2 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನತ್ತಿ ಜಯಗಳಿಸಿತು. ಆರಂಭಿಕರಾಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದ ಶಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ 24, ಶುಭಾ ಸತೀಶ್‌ 13 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿದರು.

