ವಿಕಲಚೇತನ ಪುಟ್ಟ ಅಭಿಮಾನಿ ಜತೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಿ ಆಸೆ ಪೂರೈಸಿದ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್..! ಇಲ್ಲಿದೆ ಹೃದಯಗೆದ್ದ ವಿಡಿಯೋ

ತಿರುವನಂತಪುರ(ಮಾ.04): ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟದ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ತಮ್ಮ ಸರಳ ನಡೆ-ನುಡಿ ಮೂಲಕ ಕೇರಳ ಮೂಲದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಸಂಜು ಸಾಮ್ಸನ್ ಆಗಾಗ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್‌, ವಿಕಲಚೇತನ ಅಭಿಮಾನಿಯ ಜತೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುವ ಮೂಲಕ ಆತನ ಮನ ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಕಲಚೇತನ ಬಾಲಕನಿಗೆ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್‌ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಬೇಕೆನ್ನುವುದು ದೊಡ್ಡ ಕನಸಾಗಿತ್ತಂತೆ. ಈ ವಿಷಯ ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ತಾವು ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಭೇಟಿಯಾಗುವುದಾಗಿ ಪ್ರಾಮೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್, ಆ ಅಪ್ಪಟ ಅಭಿಯಾನಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಆತನ ಜತೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋವೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

Sanju immediately connected with this kid when he learnt about him and promised to meet him when he comes back to Kerala after the Ranji Trophy matches ❤️



That's our golden Sanju Samson for you 💎 https://t.co/pabm3Gcr3h pic.twitter.com/nrkimBNH7E