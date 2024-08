ಬೆಂಗಳೂರು: ಒಂದು ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎಲ್ಲಾ ಆರು ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದರೆ ಹೆಚ್ಚೆಂದರೆ 36 ರನ್ ಬಾರಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಸಮೋವ ದೇಶದ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಡೌರಿಸ್ ವಿಸ್ಸಾರ್ ಇದೀಗ ಒಂದೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 39 ರನ್ ಸಿಡಿಸುವ ಮೂಲಕ 17 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ದಾಖಲೆ ಅಳಿಸಿ ಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಮಂಗಳವಾರ ಐಸಿಸಿ ಪುರುಷರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸಬ್‌ರೀಜಿನಲ್ ಈಸ್ಟ್‌ ಏಷ್ಯಾ ಫೆಸಿಫಿಕ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಎ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ವನೌಟು ಎದುರಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಡೌರಿಸ್ ವಿಸ್ಸಾರ್ ಒಂದೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 39 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಯಾರೂ ಮಾಡದ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹೀಗಿತ್ತು ನೋಡಿ ವಿಡಿಯೋ:

