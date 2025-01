ತಂದೆಗೆ ತಕ್ಕ ಮಗ; ಸಾಕಿ ಬೆಳೆಸಿದ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮೌಲ್ಯದ ಬೈಕ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟ ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್!

ಮುಂಬೈ: ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಿಂಕು ಸಂಸದೆ ಪ್ರಿಯಾ ಸರೋಜ್ ಜೊತೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಿದ್ದು, ಜನರು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೈರಲ್ ಆದ ಸುದ್ದಿಗಳ ನಂತರ, ಅವರ ಮದುವೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಿಯಾ ಅವರ ತಂದೆ ಕೂಡ ಮದುವೆಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಘೋಷಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ತಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಚಿತ್ರ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

Rinku Singh gifted a Kawasaki Ninja Superbike to his father 🥹♥️



- Rinku is winning the heart of all...!!! pic.twitter.com/Ew9Ekgbel6