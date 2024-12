ಬೆಂಗಳೂರು: ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ದಿಗ್ಗಜ ಆಫ್‌ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅಶ್ವಿನ್, ಬಾರ್ಡರ್-ಗವಾಸ್ಕರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ದಿಢೀರ್ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿ ತವರಿಗೆ ಮರಳಿದ್ದರು. ಇದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಲಯವನ್ನೇ ಕೆಲ ಕಾಲ ಅಚ್ಚರಿಗೀಡಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಭಾರತದ ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನಾಡಿದ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೆನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅಶ್ವಿನ್ ವಿದಾಯದ ಪಂದ್ಯವನ್ನೂ ಆಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದೀಗ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಸ್ವತಃ ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಮೌನ ಮುರಿದಿದ್ದು, ತಾವೇಕೆ ದಿಢೀರ್ ಎಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

'ನಾನು ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆನೇ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ನನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಕೊಂಚ ವಿಭಿನ್ನ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೇಗೆ ವಿವರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ನನ್ನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರಲೇ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಅಭದ್ರತೆಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿಯೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಂದು ನನ್ನದು, ಆದರೆ ನಾಳೆ ನನ್ನದೇ ಎಂದು ನಾನು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯ ಆಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಬಹುಶಃ ನಾನು ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದಾಗಿರಬಹುದು' ಎಂದು ಅಶ್ವಿನ್ ಸ್ಕೈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪಾಡ್‌ಕಾಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.

