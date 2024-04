IPL 2024 ಪಂಜಾಬ್ ಎದುರು ಕೊನೆ ಓವರ್‌ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್‌ ಗೆದ್ದ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್‌!

ಮುಲ್ಲಾನ್‌ಪುರ್‌: ತಾರೆಯರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ, ಹಲವು ಪ್ರಯೋಗ, ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ವೈಫಲ್ಯ, ಕಳಪೆ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್‌ ಹೀಗೆ ಹಲವು ಏರಿಳಿತಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್‌ ಕಿಂಗ್ಸ್‌ ವಿರುದ್ಧ 3 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳ ರೋಚಕ ಗೆಲುವನ್ನು ದೋಚಿದ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್‌, ಗೆಲುವಿನ ಲಯಕ್ಕೆ ಮರಳಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 6 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 5ನೇ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿರುವ ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು, ಇನ್ನೆರಡು ಮೂರು ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದರೆ ಪ್ಲೇ-ಆಫ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಖಚಿತವಾಗಲಿದೆ.

ಶಿಖರ್‌ ಧವನ್‌ ಗಾಯಗೊಂಡ ಕಾರಣ ಸ್ಯಾಮ್‌ ಕರ್ರನ್‌ ಪಂಜಾಬ್‌ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದರೆ, ಜೋಸ್‌ ಬಟ್ಲರ್‌ ಹಾಗೂ ಆರ್‌.ಅಶ್ವಿನ್‌ ಸಂಪೂರ್ಣ ಫಿಟ್‌ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ರಾಜಸ್ಥಾನ ತನ್ನ ತಂಡದ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನೇ ಬದಲಿಸಬೇಕಾಯಿತು.

