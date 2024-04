IPL 2024: ಲಖನೌ ಗಾಯದ ಮೇಲೆ 'ಸಾಲ್ಟ್' ಸುರಿದ ಕೆಕೆಆರ್..!

ಕೋಲ್ಕತಾ(ಏ.14): ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್‌ಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದ ಲಖನೌ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್‌ ಇದೀಗ ಕೋಲ್ಕತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಎದುರು ಹೀನಾಯ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ಮೊದಲೇ ಸೋಲಿನ ಆಘಾತದಲ್ಲಿದ್ದ ಲಖನೌ ಪಡೆಗೆ ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಸ್ಪೋಟಕ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಗಾಯದ ಮೇಲೆ ಉಪ್ಪು ಸುರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗೆಲ್ಲಲು 162 ರನ್ ಗುರಿ ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಕೆಕೆಆರ್ ತಂಡವು ಕೇವಲ 2 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಕೊಂಡು 26 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಂತೆಯೇ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆ ಬೀರಿದೆ. ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಜೇಯ 89 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿ ಗೆಲುವಿನ ರೂವಾರಿ ಎನಿಸಿದರು.

ಇಲ್ಲಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಲು 162 ರನ್‌ಗಳ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಗುರಿ ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಕೋಲ್ಕತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ತಂಡವು ಎರಡನೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲೇ ಸುನಿಲ್ ನರೈನ್ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ನರೈನ್ 6 ಹಾಗೂ ಅಂಗ್‌ಕೃಷ್ ರಘುವಂಶಿ 7 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಮೊಯ್ಸಿನ್ ಖಾನ್‌ಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು.

IPL 2024 ಕೆಕೆಆರ್ ಶಿಸ್ತುಬದ್ದ ದಾಳಿ: ಸಾಧಾರಣ ಗುರಿ ನೀಡಿದ ಲಖನೌ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್

I. C. Y. M. I



🔊 Sound 🔛!



That 9⃣8⃣m SIX from Phil Salt 🔥



Watch #TATAIPL LIVE on @StarSportsIndia and @JioCinema 💻📱#KKRvLSG | @KKRiders | @PhilSalt1 pic.twitter.com/joJJO61qzA