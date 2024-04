ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಔಟ್/ನಾಟೌಟ್..? ನಿಜಕ್ಕೂ ರೂಲ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ?

ಕೋಲ್ಕತಾ(ಏ.22): ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಕೋಲ್ಕತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ನಡುವೆ ಇಲ್ಲಿನ ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಎದುರು ಆತಿಥೇಯ ಕೆಕೆಆರ್ ತಂಡವು ಒಂದು ರನ್ ರೋಚಕ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಇನ್ನು ಇದೇ ಪಂದ್ಯದ ಮೂರನೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಔಟ್ ಆದ ರೀತಿ ಇದೀಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಭಾನುವಾರದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ನೀಡಿದ್ದ 223 ರನ್‌ಗಳ ಕಠಿಣ ಗುರಿ ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಸ್ಪೋಟಕ ಆರಂಭ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ದರು. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮೊದಲ 6 ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ಸ್ಪೋಟಕ 18 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ ಎಸೆದ ಮೂರನೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು. ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ ಎಸೆದ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಲೋ ಫುಲ್‌ ಟಾಸ್‌ ಗತಿಯನ್ನು ಗ್ರಹಿಸದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ಕಾಟ್ ಅಂಡ್ ಬೌಲ್ಡ್ ಆಗಿ ವಿಕೆಟ್ ಕೈಚೆಲ್ಲಿದರು.

This is clearly a fair ball, it was slow full toss and dipping.



Virat Kohli was angry for no reason. #KKRvRCB pic.twitter.com/nxyM4CbqdU