ವೇಗದ 1000 ಟೆಸ್ಟ್‌ ರನ್: ಬ್ರಾಡ್ಮನ್ ದಾಖಲೆ ಸರಿಗಟ್ಟಿದ ಕಮಿಂಡು

ಗಾಲೆ: ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಯುವ ಬ್ಯಾಟರ್ ಕಮಿಂಡು ಮೆಂಡಿಸ್ ಟೆಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ 1000 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಸಾಧಕರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಿಗ್ಗಜ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಡಾನ್ ಬ್ರಾಡ್ಮನ್ ದಾಖಲೆ ಸರಿಗಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ 2ನೇ ಟೆಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಮಿಂಡು ಔಟಾಗದೆ 182 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ 13ನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲೇ 1000 ರನ್‌ಗಳ ಮೈಲುಗಲ್ಲು ತಲುಪಿದರು.

ಇದು ಏಷ್ಯನ್ ಬ್ಯಾಟರ್‌ಗಳ ವೇಗದ 1000 ರನ್. ಒಟ್ಟಾರೆ ವೇಗದ ಸಾವಿರ ರನ್ ಸರದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಂಟಿ 3ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಬ್ರಾಡ್ಮನ್ 1930ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ 13 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಹರ್ಬರ್ಟ್‌ ಸುಟ್‌ಕ್ಲಿಫ್, ವೆಸ್ಟ್‌ ಇಂಡೀಸ್‌ನ ಎವರ್‌ಟನ್ ವೀಕ್ಸ್ ತಲಾ 12 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ರನ್ ಪೂರೈ ಸಿದ್ದರು. ಕಮಿಂಡು 5 ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

