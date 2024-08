ಬೆಂಗಳೂರು: ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಪರ ಆಡುತ್ತಿರುವುದು ಏಕೈಕ ಕನ್ನಡಿಗ ಮಾತ್ರ. ಅದು ಎರಡು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ. ಆತನ ಬಳಿ ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಆಗ್ಲೇ ಆತ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗೋಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತನೇ ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್. ಏನಿದು ಕನ್ನಡಿಗನ ನಿವೃತ್ತಿ ಸುದ್ದಿ ಅನ್ನೋ ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.

ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸಿದ ಪೋಸ್ಟ್..!

ಕೆ ಎಲ್ ರಾಹುಲ್, ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಟರ್‌ಗೆ ಇನ್ನೂ 32 ವರ್ಷ. ದಶಕಗಳಿಂದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಪರ ಆಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಯಾವ್ದೇ ಫಾಮ್ಯಾಟ್ನಲ್ಲೂ ನೂರು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಡಿಲ್ಲ. 50 ಟೆಸ್ಟ್. 77 ಒನ್ಡೇ. 72 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನಾಡಿದ್ದಾರೆ.. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ವಂಚಿತ. ಬಳಿಕ ಇಂಜುರಿ. ಈ ಎರಡು ಕನ್ನಡಿಗನ ಕೆರಿಯರ್‌ಗೆ ಮುಳುವಾಯ್ತು. ಈಗ ಟಿ20 ಟೀಮ್‌ನಿಂದ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗಿದ್ದು, ಒನ್ಡೇ-ಟೆಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್-11ನಲ್ಲಿ ಖಾಯಂ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ.

#KLRahul #INDvsENG Wtf..!! why he is thinking of retirement when he has a big carrier is this some kind of joke ..!!! pic.twitter.com/CmwORzm5eo