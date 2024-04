RCB ಸೋಲಿಗೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಕಾರಣನಾ..? ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋ ಮುನ್ನ ಇಲ್ಲೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿ

ಜೈಪುರ(ಏ.08): 17ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಫಾಫ್ ಡು ಪ್ಲೆಸಿಸ್ ನೇತೃತ್ವದ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡವು ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸೋಲು ಕಂಡಿದೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಎದುರು ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತಂಡವು ಸೋಲು ಕಾಣುವ ಮೂಲಕ ಪ್ಲೇ ಆಫ್‌ ಹಾದಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಠಿಣ ಎನಿಸತೊಡಗಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ಮಳೆ ನಿಂತರೂ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಹನಿ ನಿಲ್ಲೊಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತೆ ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದು ಎರಡು ದಿನಗಳೇ ಕಳೆದರೂ, ಆರ್‌ಸಿಬಿ-ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದ ಬಗೆಗಿನ ಮಾತುಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಎದುರು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದರೂ, ಸೋಲಿಗೆ ಕೊಹ್ಲಿಯೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಕೊಹ್ಲಿಯನ್ನು ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಈ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ನೋಡಲೇಬೇಕು.

ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ ಕೊಹ್ಲಿ 8ನೇ ಶತಕದ ದಾಖಲೆ

ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ದಾಖಲೆ ಮೇಲೆ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ, ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ 8ನೇ ಶತಕ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಐಪಿಎಲ್‌ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದವರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಶನಿವಾರ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಕೊಹ್ಲಿ 72 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 113 ರನ್‌ ಸಿಡಿಸಿದರು. ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್‌ ಗೇಲ್‌ 6, ಬಟ್ಲರ್‌ 5, ಕೆ.ಎಲ್‌.ರಾಹುಲ್‌, ವಾಟ್ಸನ್‌, ವಾರ್ನರ್‌ ತಲಾ 4 ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕೊಹ್ಲಿ 67 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಅತಿ ನಿಧಾನದ ಶತಕ. 2009ರಲ್ಲಿ ಮನೀಶ್‌ ಪಾಂಡೆ ಡೆಕ್ಕನ್‌ ಚಾರ್ಜರ್ಸ್‌ ವಿರುದ್ಧ 67 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದರು. ಕೊಹ್ಲಿ ಬಾರಿಸಿದ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಶತಕದಿಂದಲೇ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತಂಡವು ರಾಜಸ್ಥಾನ ಎದುರು ಸೋಲು ಕಂಡಿತು ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿವೆ. ಇದರ ಜತೆಗೆ ಅದೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಜೋಸ್ ಬಟ್ಲರ್ ಇನಿಂಗ್ಸ್‌ ಜತೆ ಕೊಹ್ಲಿ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಹೋಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಕೊಹ್ಲಿ ಮೇಲಿನ ಟೀಕೆ ಹೇಗಿದೆಯೆಂದರೆ '1990 ಹಾಗೂ 2000ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡುಲ್ಕರ್ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದರೆ, ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಮ್ಯಾಚ್ ಗೆಲ್ಲೊಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತ ಬೇಸ್‌ಲೆಸ್ ನಿರೂಪಣೆ ರೀತಿ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿಯ ಟೀಕೆ ಇದೀಗ ಕೊಹ್ಲಿ ಮೇಲೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 156.94ರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್‌ರೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದರೆ, ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ಜೋಸ್ ಬಟ್ಲರ್ ಕೇವಲ 58 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ 172.41ರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್‌ರೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಶತಕ ಪೂರೈಸಿದ್ದರು. ಇದೇ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾದ ವಿಚಾರ.

Virat Kohli's Strike rate in IPL 2024



0-6 overs : 140.7

7-15 overs : 137.8

16-20 overs : 177.5



But according to some "experts " he need to bat at 500SR 🤡 pic.twitter.com/o6rdfq79bo