ಹೈದರಾಬಾದ್‌: ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕಮ್‌ಬ್ಯಾಕ್‌, ರಣರೋಚಕ ಪೈಪೋಟಿ ಹಾಗೂ ಕೊನೆ ಓವರ್‌ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್‌ಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್‌ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್‌ ವಿರುದ್ಧ ರಾಜಸ್ಥಾನ 1 ರನ್‌ ವೀರೋಚಿತ ಸೋಲುಂಡಿದೆ.

ಕೊನೆ ಎಸೆತದವರೆಗೂ ರೋಚಕತೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಜಯ ದಾಖಲಿಸಿದ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್‌ 10ರಲ್ಲಿ 6ನೇ ಜಯದೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 4ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನ 10ರಲ್ಲಿ 8 ಜಯದೊಂದಿಗೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇ ಉಳಿದಿದೆ.

Opening spell 🤝 Closing spell



Bhuvneshwar Kumar wins the Player of the Match Award for his accurate bowling under pressure 🏆👏



Scorecard ▶️ https://t.co/zRmPoMjvsd #TATAIPL | #SRHvRR pic.twitter.com/zz879atYwq