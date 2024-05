ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ತಂಡ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾನೆ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೀಗ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಹಿಟ್‌ಮ್ಯಾನ್ ಮುಂದಿನ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ತಂಡದ ಪರ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸೋದು ಪಕ್ಕಾ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಏನದು ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂತೀರಾ..? ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿ.

ಈ IPL ನಂತರ ಮುಂಬೈಗೆ ರೋಹಿತ್ ಗುಡ್‌ಬೈ..?

ಈ ಬಾರಿಯ IPLನಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಶೋ ನೀಡ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗ್ಲೇ ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ರೇಸ್ನಿಂದ ಔಟ್ ಆಗಿದೆ. ತಂಡದ ಹೀನಾಯ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ನಾಯಕತ್ವವೇ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ. ಮುಂಬೈ ಟೀಮ್ ಎರಡೂ ಬಣಗಳಾಗಿ ಹೊಡೆದಿದೆ. ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ, ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ, ಸೂರ್ಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಒಂದು ಬಣವಾದ್ರೆ, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯನದ್ದೇ ಮತ್ತೊಂದು ಬಣವಾಗಿದೆ.

ಇನ್ನು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ಈ ಸೀಸನ್ ನಂತರ ಮುಂಬೈಗೆ ಗುಡ್‌ಬೈ ಹೇಳೋದು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ವೀಡಿಯೋನೇ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.

A video went viral on social media by KKR, where Rohit Sharma is seen talking to KKR coach Abhishek Nair.



The real mystery is, why did KKR upload this video? And why did they delete it? 🤔 🤔 pic.twitter.com/VCXDWTffrc