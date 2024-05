IPL 2024 ಕೆಕೆಆರ್‌ ಆರ್ಭಟಕ್ಕೆ ಲಖನೌ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಬ್ಬಿಬ್ಬು..!

ಲಖನೌ: ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಸ್ನೇಹಿ ಲಖನೌ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಪಿಚ್‌ನಲ್ಲೂ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ 2 ಬಾರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ ಕೋಲ್ಕತಾ, ಆತಿಥೇಯ ಲಖನೌ ಸೂಪರ್‌ ಜೈಂಟ್ಸ್‌ಗೆ 98 ರನ್‌ಗಳ ಸೋಲುಣಿಸಿದೆ. 11ರಲ್ಲಿ 8ನೇ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಕೋಲ್ಕತಾ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದ್ದು, ಪ್ಲೇ-ಆಫ್‌ ಸ್ಥಾನ ಬಹುತೇಕ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಡವಿದ ಲಖನೌ 11ರಲ್ಲಿ 5ನೇ ಸೋಲು ಕಂಡು, 5ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.

ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿದ ಕೋಲ್ಕತಾ ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದು ಬರೋಬ್ಬರಿ 236 ರನ್‌. ಈ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಲಖನೌ ಪಿಚ್‌ನಲ್ಲಿದು ಮೊದಲ 200+ ಸ್ಕೋರ್‌. ಲಖನೌನಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್‌ನ ಗರಿಷ್ಠ ರನ್‌ ಕೂಡಾ ಹೌದು. ಬೃಹತ್‌ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಲು ಕ್ರೀಸ್‌ಗಿಳಿದ ಲಖನೌ ಬ್ಯಾಟರ್‌ಗಳು ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಪರೇಡ್‌ ನಡೆಸಿ, 16.1 ಓವರಲ್ಲಿ 137 ರನ್‌ಗೆ ಆಲೌಟ್‌ ಆಯಿತು.

