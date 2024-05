ಅಹಮದಾಬಾದ್‌: ಕೋಲ್ಕತಾ ನೈಟ್‌ ರೈಡರ್ಸ್‌ ಹಾಗೂ ಗುಜರಾತ್‌ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ನಡುವೆ ಇಲ್ಲಿನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದ ಪಂದ್ಯ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ರದ್ದುಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇತ್ತಂಡಗಳು ತಲಾ 1 ಅಂಕ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಗುಜರಾತ್‌ 17ನೇ ಆವೃತ್ತಿ ಐಪಿಎಲ್‌ನ ಪ್ಲೇ-ಆಫ್‌ ರೇಸ್‌ನಿಂದ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹೊರಬಿತ್ತು.

ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆಯಿಂದಲೇ ಸುರಿಯಲು ಆರಂಭಿಸಿದ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆ ವರೆಗೂ ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಟಾಸ್ ಕೂಡಾ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ತಲಾ ಕನಿಷ್ಠ 5 ಓವರ್‌ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ 10.56ರ ಗಡುವು ವಿಧಿಸಲಾಗಿತ್ತಾದರೂ, ಎಡೆಬಿಡದೆ ಸುರಿಯ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ 10.45ರ ವೇಳೆ ರೆಫ್ರಿಗಳು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಪಂದ್ಯ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು.

Rain affects @gujarat_titans' last home game this season 🌧️



They thank their fans at the Narendra Modi International Stadium, Ahmedabad 🏟️ 🙌#TATAIPL | #GTvKKR pic.twitter.com/28Z11tjxQ4