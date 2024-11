ತಿರುವನಂತಪುರಂ: ಕೇರಳದ ಆಲ್ರೌಂಡರ್‌ ಜಲಜ್‌ ಸಕ್ಸೇನಾ ರಣಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಟೂರ್ನಿಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ 6000 ರನ್‌ ಹಾಗೂ 400 ವಿಕೆಟ್‌ ಕಿತ್ತ ಮೊದಲ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಖ್ಯಾತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಬುಧವಾರ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ನಿತೀಶ್‌ ರಾಣಾ ವಿಕೆಟ್‌ ಕಿತ್ತ 37 ವರ್ಷದ ಸಕ್ಸೇನಾ, ರಣಜಿ ವಿಕೆಟ್‌ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು 400ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರು. ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ 14ನೇ ಆಟಗಾರ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಟ್ಟು 5 ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದರು. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸೇನಾ ರಣಜಿಯಲ್ಲಿ 6000 ರನ್‌ ಮೈಲುಗಲ್ಲು ತಲುಪಿದ್ದರು. 2005ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಸಕ್ಸೇನಾ, 11 ವರ್ಷ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಪರ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಕೇರಳ ತಂಡ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

