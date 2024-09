ದುಲೀಪ್ ಟ್ರೋಫಿ: ಭಾರತ 'ಎ'ವಿರುದ್ದ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ ಸರ್ಫರಾಜ್ ಖಾನ್ ಸಹೋದರ ಮುಶೀರ್ ಖಾನ್

ಬೆಂಗಳೂರು: ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಸರ್ಫರಾಜ್ ಖಾನ್ ಸಹೋದರ, ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಬ್ಯಾಟರ್ ಮುಶೀರ್ ಖಾನ್ ಹಾಗೂ ನವದೀಪ್ ಸೈನಿ ತೋರಿದ ಅಪ್ರತಿಮ ಹೋರಾಟದಿಂದಾಗಿ ದುಲೀಪ್ ಟ್ರೋಫಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ 'ಎ' ವಿರುದ್ದ ಭಾರತ 'ಬಿ' ತಂಡ 321 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಿ ರುವ ಭಾರತ 'ಎ' 2ನೇ ದಿನದಂತ್ಯಕ್ಕೆ 2 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 134 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದು, ಇನ್ನೂ 181 ರನ್ ಹಿನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದೆ.

ಮೊದಲ ದಿನವೇ 94ಕ್ಕೆ 7 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದು ಕೊಂಡಿದ್ದರೂ 8ನೇ ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಜೊತೆಯಾದ ಮುಶೀರ್ ಹಾಗೂ ನವದೀಪ್ ಭರ್ಜರಿ ಜೊತೆಯಾಟದ ಮೂಲಕ ತಂಡವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದರು. ಮೊದಲ ದಿನ 7 ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 202 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದ ತಂಡ ಶುಕ್ರವಾರವೂ ಮುಶೀರ್ -ಸೈನಿ 205 ರನ್ ಜೊತೆಯಾಟ ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ಮುಶೀರ್ 373 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 181 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿ ಔಟಾದರೆ, 9ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಸ್‌ ಗಿಳಿದಿದ್ದ ಸೈನಿ 144 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 56 ರನ್‌ ಸಿಡಿಸಿದರು. ಈ ಜೋಡಿ 205 ರನ್ ಜೊತೆಯಾಟವಾಡಿತು. ಆಕಾಶ್‌ ದೀಪ್ 4 ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿದರು.

