Cape Town Test 23 ವಿಕೆಟ್‌ ಪತನದೊಂದಿಗೆ 2024 ಆರಂಭ: ಸಚಿನ್‌ ತೆಂಡುಲ್ಕರ್ ಟ್ವೀಟ್ ವೈರಲ್

ನವದೆಹಲಿ(ಜ.04): ಭಾರತ-ದ.ಆಫ್ರಿಕಾ 2ನೇ ಟೆಸ್ಟ್‌ನ ಮೊದಲ ದಿನವೇ 23 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳು ಪತನಗೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ದಿಗ್ಗಜ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಸಚಿನ್‌ ತೆಂಡುಲ್ಕರ್‌ ಅಚ್ಚರಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ದಿನವೇ 23 ವಿಕೆಟ್‌ ಪತನಕ್ಕೆ ಕೇಪ್‌ಟೌನ್‌ ಪಂದ್ಯ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು. ಇದು ಟೆಸ್ಟ್‌ ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ದಿನ ಪತನಗೊಂಡ ಒಟ್ಟು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 2ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. 1902ರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ-ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ದಿನ ಒಟ್ಟು 25 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳು ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಈಗಲೂ ದಾಖಲೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು, ‘2024ನೇ ಇಸವಿ ಒಂದೇ ದಿನ 23 ವಿಕೆಟ್‌ ಪತನಗೊಳ್ಳುವುದರೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ದ.ಆಫ್ರಿಕಾ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಆಲೌಟ್‌ ಆದಾಗ ನಾನು ವಿಮಾನ ಹತ್ತಿದೆ. ಮನೆಗೆ ವಾಪಸಾಗಿ ಟೀವಿ ಹಾಕಿದರೆ, ದ.ಆಫ್ರಿಕಾ ಆಗಲೇ 2ನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟ್‌ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ’ ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

Cricket in ‘24 begins with 23 wickets falling in a single day.

Unreal!

Boarded a flight when South Africa was all out, and now that I'm home, the TV shows South Africa has lost 3 wickets.

What did I miss?#SAvIND