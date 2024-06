70 ಲಕ್ಷ ವೇತನ ಇರೋ ಹುಡುಗ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಮದ್ವೆ ಮಾತುಕತೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ, ಕಾರಣ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್!

ಬೆಂಗಳೂರು: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಧರ್ಮದಂತೆ ಆಚರಿಸುವ ಹುಚ್ಚು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ವರ್ಗವೇ ಇದೆ. ಇದೀಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಡುವಿನ ಐಸಿಸಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ನೋಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹುಡುಗಿಯ ತಂದೆಯೊಬ್ಬ, 70 ಲಕ್ಷ ರುಪಾಯಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವ ವರನ ಜತೆಗಿನ ಮಾತುಕತೆ ಮುಂದೂಡಿದ ಅಪರೂಪದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಇದು ಬೇರೆಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮದೇ ಉದ್ಯಾನನಗರಿ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಂದರೆ ನಿಮಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಬಹುದು.

ಹೌದು, ಈ ಘಟನೆಯ ಕುರಿತಂತೆ ನೈನಾ ಎನ್ನುವ ನೆಟ್ಟಿಗರೊಬ್ಬರು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣವಾದ ಎಕ್ಸ್‌(ಟ್ವಿಟರ್) ಮೂಲಕ ಈ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವದುವಿನ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿದ್ದ ರಾಹುಲ್ ಎನ್ನುವಾತ ಶಾದಿ.ಕಾಂ ಮೂಲಕ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಎನ್ನುವ ಹುಡುಗಿಯ ತಂದೆಯ ಬಳಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಮೆಸೇಜ್ ಮೂಲಕ ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. "ಹಲೋ ನಾನು ರಾಹುಲ್. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್. ಶಾದಿ.ಕಾಂ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಗಮನಿಸಿದೆ. ನನ್ನ ವಾರ್ಷಿಕ ವೇತನ 70 ಲಕ್ಷ ರುಪಾಯಿಗಳು. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗಬಲ್ಲೆ ಎಂದೆನಿಸುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾನೆ.

My cousin was looking for rishta on https://t.co/BMuHYGCkZu during the match and this happened 😂 pic.twitter.com/l7IwmXUKDO